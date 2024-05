Saleh war in Jemen über drei Jahrzehnte an der Macht, von 1978 bis 2012. Während des arabischen Frühlings 2011 kam es auch am Golf von Aden zu heftigen Demonstrationen, worauf Saleh seinen Rücktritt ankündigte – die Macht de facto aber nur zögerlich abgab.

Weil er den Frieden und die Sicherheit Jemens untergrabe, belegte die UNO ihn 2014 mit Sanktionen, welche die Schweiz nachvollzog. Von da an war Saleh in der Schweiz mit einem Ein- und Durchreiseverbot sowie Finanzsanktionen belegt. Verschiedene internationale Berichte legten bereits Mitte der 2000er Jahre nahe, dass Ali Abdullah Saleh in Korruption und Geldwäscherei verstrickt war.

Ein Expertenbericht der UNO schätzte 2015, dass Saleh zwischen 30 und 62 Milliarden Dollar angesammelt und zu grossen Teilen ins Ausland verschoben hatte. Das Geld soll Saleh dank illegaler Aktivitäten und Korruption erhalten haben, etwa indem er Gas- und Ölverträge abschloss und exklusive Schürfrechte verkaufte. 2017 wurde Saleh getötet – mutmasslich von jemenitischen Huthi-Rebellen.