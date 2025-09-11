Zwei Schweizer Detailhändler rufen verschiedene Gewürzprodukte zurück.

Die Produkte könnten mit Salmonellen belastet sein.

Bei Coop sind vier Gewürzeprodukte, die Rosmarin enthalten, betroffen. Diese seien seit Mitte Juli erhältlich gewesen, schreibt Coop. Sie seien inzwischen aus den Regalen entfernt worden.

Diese Produkte sind betroffen

Bereits gestern hat die Migros mitgeteilt, dass zwei Gewürze für Fleisch der Eigenmarke vom Rückruf betroffen seien. Auch diese seien aus dem Verkauf genommen worden. Wer betroffene Produkte gekauft hat, kann diese bei Migros oder Coop zurückbringen.