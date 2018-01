Das Wichtigste in Kürze

Eine kostengünstige Anwendung für Smartphones erleichtetert Kunden das Sparen mittels der Säule 3a.

Damit wächst die Konkurrenz auf dem Säule-3a-Markt.

Dies wird Auswirkungen auf die Preise traditioneller Anbieter haben.

Wer Geld fürs Alter sparen will, kann in die Säule 3a einzahlen. Um die Möglichkeit, dieses 3a-Geld nicht einfach in bar auf einem Konto zu deponieren, sondern in Aktien anzulegen, gibt es nun eine App.

Anlage ohne Bankberater

Was bei traditionellen Banken meist Tage braucht, schafft die neue 3a-App mit dem Namen Viac in weniger als zehn Minuten: Schon ist das Konto eröffnet und das Geld kann in Aktien angelegt werden.

Lanciert haben die App drei Jungbanker. Einer davon ist der 30-jährige Daniel Peter: «Es braucht kein Papier und auch keinen Bankberater mehr. Man muss nicht mehr aus dem Haus, um eine 3. Säule abzuschliessen.»

Die 3a-App boomt denn auch bereits, gerade unter jungen Menschen. Seit Ende November haben über 1200 Kundinnen und Kunden gut 10 Millionen Franken einbezahlt. Schon ab einem Franken ist man dabei.

Grosses Interesse der Konkurrenz

Wen wundert's, dass bei den Jungunternehmern nun auch Gross- und Kantonalbanken anklopfen: «Das Interesse ist nicht nur von den Kunden sehr gross. Auch die Konkurrenz wollte uns sehr schnell kennenlernen und den Ansatz dahinter verstehen.»

Bis jetzt gab es in der 3. Säule keine App-Lösung. Die Anbieter verdienen an ihren traditionellen Produkten gut. Nun aber dürfte die neue Anwendung via Smartphone die Konkurrenz unter Druck setzen. Die Fintec-Lösung ist fast dreimal so günstig wie das, was Kunden sonst im Schnitt zahlen, wenn sie in der Säule 3a auf Aktien setzen wollen. Tiefe Gebühren sind wichtig: So können dreimal tiefere Gebühren Zehntausende von Franken mehr Kapital im Alter ergeben.

Private Vorsorge wird wichtiger

Eine günstige und simple Säule 3a zu haben, war auch die Motivation der drei Jungbanker, ihre gut bezahlten Stellen bei Banken aufzugeben. «Finanzielle Altersvorsorge ist ein Thema, das unsexy ist. Mit dieser App haben wir versucht, es ansprechend zu verpacken», sagt Initiant Daniel Peter. Ums Geld gehe es ihnen nicht. Die drei sind überzeugt, dass die private Vorsorge für ihre eigene Generation immer wichtiger wird.