Bis zu 50'000 Mal jährlich wechseln hier zu Lande die Eigentümer von Einfamilienhäusern und Wohnungen laut Schätzungen des Immobiliendienstleisters IAZI. Geschäftsliegenschaften sind darin noch nicht einmal enthalten. Bei einem Verkauf wird die so genannte Grundstückgewinnsteuer fällig. In der Regel erheben diese die Kantone – im Falle der Kantone Zug und Zürich ausschliesslich die Gemeinden. Ein einträgliches Geschäft, wie sich zeigt: Von 2015 bis Ende 2020 werden Kantone und Gemeinden damit rund 12 Milliarden Franken einnehmen.

Wie wird die Steuer berechnet? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Angenommen der Verkaufspreis einer Immobilie beträgt 1,1 Millionen Franken. Davon dürfen die Handänderungssteuer, Maklerprovisionen, Notariatskosten und Werbekosten abgerechnet werden. Der für die Grundstückgewinnsteuer massgebliche Verkaufspreis beträgt dann beispielsweise 1 Million Franken. Weiter davon abgezogen werden die Anlagekosten. Das sind im Wesentlichen der Kaufpreis, zum Beispiel Fall 450'000 Franken, sowie Ausgaben für wertvermehrende Aufwendungen, wie ein neuer Wintergarten in Höhe von 50 000 Franken. Übrig bleibt ein Verkaufsgewinn von 500 000 Franken. Drauf erhebt der Fiskus die Grundstückgewinnsteuer.

Immobilienspekulation eindämmen

Die Höhe der Steuer fällt sehr unterschiedlich aus und hängt auch von der Besitzdauer einer Liegenschaft ab. Bei weniger als fünf Jahren wenden alle Kantone einen teilweise prohibitiv hohen Zuschlag auf den Verkaufsgewinn an. Das Ziel: die Immobilienspekulation bei Wohneigentum einzudämmen.

Dieses Ansinnen ist aber längst nicht der einzige Antrieb für die Einführung der Steuer seit Ende der 1940er-Jahre. So steht beispielsweise im Protokoll der Glarner Landsgemeinde Mai 1961: «Auf Grund eines vom Regierungsrat aufgestellten Finanzplanes, aus dem sich ergibt, dass unsere Strassenbauschuld bis Ende 1962 auf circa 16 Millionen anwachsen wird, müssen dem Lande neue Finanzquellen erschlossen werden. Dies bewog den Regierungsrat dazu (...) die Einführung eines Gesetzes über die Erhebung einer Grundstückgewinnsteuer vorzulegen.»

Lange Besitzdauer wird belohnt

Nahezu alle Kantone reduzieren die Grundstückgewinnsteuer, wenn die Liegenschaft über lange Zeit demselben Besitzer gehört. Damit soll auch der langfristigen Geldentwertung, also der Inflation, Rechnung getragen werden.

Das Wirtschaftsmagazin «ECO» hat für die Hauptorte aller 26 Kantone ermittelt, wie hoch die Grundstückgewinnsteuer ausfällt (siehe Tabelle). Weil die Steuer föderalistisch ausgestaltet ist, sind die Unterschiede riesig.

Immobilienverkauf nach 10 Jahren: Steuer zwischen 27'000 bis 164'000 Franken (Verkaufsgewinn: 500'000 Franken) Kanton / Gemeinde Steuer nach 10 Jahren Eigentum Steuer nach 25 Jahren Eigentum AG / Aarau 110'000 30'000 AI / Appenzell 160'000 100'000 AR / Herisau 152'000 95'000 BE / Bern 136'000 82'000 BL / Liestal 125'000 125'000 BS / Basel 128'000 60'000 FR / Fribourg 112'000 80'000 GE / Genf 50'000 0 GL / Glarus 117'000 22'000 GR / Chur 150'000 108'000 JU / Delémont 153'000 130'000 LU / Luzern 111'000 94'000 NE / Neuchâtel 105'000 66'000 NW / Stans 115'000 75'000 OW / Sarnen 27'000 46'000 SG / St. Gallen 164'000 140'000 SH / Schaffhausen 114'000 61'000 SO / Solothurn 100'000 66'000 SZ / Schwyz 109'000 44'000 TG / Frauenfeld 160'000 56'000 TI / Bellinzona 70'000 25'000 UR / Altdorf 110'000 55'000 VD / Lausanne 70'000 35'000 VS / Sion 101'000 29'000 ZG / Zug 50'000 50'000 ZH / Zürich 152'000 95'000 in Franken gerundet Quellen: kant. Steuerrechner, kant. Steuergesetze

Wirtschaftsanwalt Gerhard Roth erklärt, warum die Steuer derart unterschiedlich ausgestaltet ist: «Wir haben im Gegensatz zu anderen Steuern auf verschiedenen Ebenen Spezialbestimmungen. Es ist bereits anspruchsvoll den relevanten Gewinn zu berechnen. Dann hat man bei der Berechnung der Steuersätze Spezialitäten, die man sonst nicht hat. Und dann gibt es über die Kantone hinweg noch verschiedene Systeme. Dies miteinander multipliziert, macht es komplex».

Geldsegen für Kantone und Gemeinden

Fakt ist: Die Grundstückgewinnsteuer füllt die Staatskassen Für viele Kantone ist es die drittwichtigste Einnahmequelle – nach den Einkommens- und Unternehmenssteuern. Recherchen des Wirtschaftsmagazins «ECO» in den Staatsrechnungen und Budgets der 26 Kantone zeigen: Von 2015 bis Ende 2020 werden es insgesamt 11.6 Milliarden Franken Einnnahmen durch die Grundstückgewinnsteuer – mindestens.

Milliarden Einnahmen dank Grundstückgewinnsteuer Kantone und Gemeinden Einnahmen 2015 bis 2018 Einnahmen 2019 und 2020 (Budget) Aargau 254 120 Appenzell Ausserrhoden 42.2 26.9 Appenzell Innerrhoden 14.5 6 Basel-Land 245 95 Basel-Stadt 510.5 181 Bern 768.5 409 Fribourg 280 125 Genf 266 136 Glarus 6.3 3.1 Graubünden 344 91* Jura* 19.1 12.5 Luzern 383 184 Neuenburg 109 65 Nidwalden 56 27 Obwalden 20.7 9.8 Schaffhausen 57.6 12* Schwyz 249 130 Solothurn 88.5 44 St. Gallen 607 305 Tessin 365 150 Thurgau 251 119 Uri 26.5 13.6 Waadt 877 395 Wallis 172 78 Zug** 113 44 Zürich** 2765 n.a. Total 8864.8 2781.9 * ohne Gemeinden, ** nur Gemeinden in Mio. Franken Quellen: Staats- und Gemeinderechnungen

100 Millionen für den Kanton St. Gallen

2018 brachte sie beispielsweise dem Kanton St. Gallen 100 Millionen Franken ein. Das ist die viertgrösste Einnahmequelle. Für Finanzdirektor Benedikt Würth ist die Steuer unverzichtbar: «Wenn wir die 100 Millionen nicht hätten, müssten wir den Steuerfuss um 8 Prozent erhöhen.» Die sehr föderalistisch ausgestaltete Steuer schweizweit zu harmonisieren, davon will Benedikt Würth nichts wissen: « Die Kantone haben Tarifautonomie. Das bedeutet tatsächlich, dass in einem Kanton ein Grundstückgewinn etwas milder besteuert wird und in einem andern etwas stärker». Pech also, wer seine Liegenschaft zum Beispiel in St. Gallen verkaufen muss statt in Genf.

Nicht nur grosse Kantone wie St. Gallen, sondern auch kleine wie Appenzell Innerrhoden profitieren von der Grundstückgewinnsteuer. Finanzdirektor und Säckelmeister Ruedi Eberle freuen die steten Erlöse. Denn ob hier eine Liegenschaft 20 Jahre oder noch länger gehalten worden ist – bei einem Verkauf ist die Steuer ausnahmlos geschuldet. Auf Null fällt sie nie: «Eine Immobilie steigt jährlich im Preis. Auch wenn es einmal eine Krise gibt, so geht der Anstieg doch weiter. Darum sind wir der Auffassung, dass dies besteuert werden soll. Nicht sehr hoch, aber trotzdem noch ein bisschen.

Immerhin hat Appenzell Innerrhoden als einziger Kanton per Gesetz festgelegt, wie die Grundstückgewinnsteuer verwendet werden soll: Die Erträge daraus kommen vor allem der Landwirtschaft und der Bildung zu Gute.

Eco, 10.02.2020, 22.25 Uhr