Die Schweizer Warenhausgruppe streicht 48 von 150 Stellen am Globus-Hauptsitz in Zürich.

Grund dafür ist die Verlagerung von Hauptsitzaufgaben nach Italien.

Die 1200 Mitarbeitenden in der Logistik und in den Warenhäusern sind der Globus-Chefin zufolge nicht betroffen.

Das Geschäftsjahr 2025 sei zwar gut gelaufen, sagte die Globus-Chefin Lucia Guagliardi der «Handelszeitung». Trotzdem erlebe Globus harte Zeiten. Der neue Globus-Präsident Pierluigi Cocchini sagte kürzlich der «NZZ am Sonntag», dass die Warenhausgruppe jährlich 30 Millionen Franken Verlust einfahre.

Deshalb bündelt die Globus-Chefin die Tätigkeiten in der Central Group. Zu deren europäischem Geschäft gehören auch die italienische Warenhausgruppe Rinascente und die deutsche Kadewe Group. Dienstleistungen wie Einkauf, Marketing und IT werde Globus von einer zentralen Organisation der Mutterfirma Central Group in Mailand beziehen.

Legende: Die 1200 Mitarbeitenden in der Logistik und in den Warenhäusern sind der Globus-Chefin zufolge nicht vom Abbau betroffen. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Das führe zum Abbau von 48 der 150 Stellen am Zürcher Hauptsitz. Wie viele der 48 Personen entlassen werden, sagte die Globus-Chefin nicht. Für einige hätte eine Frühpensionierung eingeleitet werden können, für die anderen bestehe ein Sozialplan.