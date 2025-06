Reiche Menschen leiden mehr unter Zukunftsängsten, sagt die Zukunftsforscherin Florence Gaub. Wie reagieren Vermögende am Swiss Economic Forum?

Warum Gutverdienende pessimistischer in die Zukunft schauen

Klimawandel, Krieg und KI-Apokalypse: Es gibt Grund genug, pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Angst vor der Zukunft hat oft mit Ohnmacht zu tun: dem Gefühl, man könne nichts dagegen ausrichten.

Wenn man viel hat, dann ist die Zukunft vielleicht ein bisschen leer.

Besonders pessimistisch seien reiche Menschen, sagt die Politikwissenschafterin und Zukunftsforscherin Florence Gaub diese Woche vor geladenen Unternehmerinnen und Unternehmern am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken.

Florence Gaub Politikwissenschafterin und Zukunftsforscherin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die deutsch-französische Wissenschaftlerin arbeitet als Forschungsdirektorin an der Nato-Militärakademie in Rom. Dort beschäftigt sie sich mit strategischen Vorhersagen und geopolitischen Trends. Zuvor war sie stellvertretende Direktorin des EU-Instituts für Sicherheitsstudien und Beraterin für Zukunftsforschung im EU-Rat.

«Je mehr man verdient, desto pessimistischer ist man», so Gaub. «Das ist ein Paradox, aber es deutet wohl darauf hin, dass wenn man schon viel hat, die Zukunft dann vielleicht ein bisschen leer ist.»

Reiche wüssten oft gar nicht, was sie noch zusätzlich haben könnten, fügt Gaub an. Damit verbunden seien grosse Verlustängste: dass man verlieren könne, was man schon erreicht habe, sagt die Zukunftsforscherin.

Legende: Das Glück liegt oft im Einfachen. Das wurde mit dem Bräteln von Cervelats diese Woche auch am Swiss Economic Forum in Interlaken zelebriert. SRF

Und was sagen die potenziell Betroffenen? Natalie Spross, Zürcher Bau- und Gartenunternehmerin in fünfter Generation, glaubt, Zukunftsängste der Reichen hätten wohl mit der Angst vor Machtverlust zu tun.

Legende: Natalie Spross, Chefin Spross GruppeAls: Unternehmerin ist sie optimistisch, als Mensch stellt sie sich Fragen, wie glücklich sie ohne Job und Geld wäre. SRF

«Die Frage ist: Wie definiere ich mich als Mensch: über Job und Geld? Oder habe ich in meinem Leben auch noch anderes, was ich geniessen kann? Ist es schlimm, wenn ich meinen Porsche nicht mehr habe? Oder meine Machtposition? Oder kann ich trotzdem ein schönes Leben führen?», sagt Natalie Spross.

Glücklich ist, wer gestalten kann

Weniger pessimistisch sei, wer reich ist und glaube, er habe sein Glück selbst in der Hand, sagt Zukunftsforscherin Florence Gaub. Am Unternehmerinnen- und Unternehmertreffen SEF ist dieser Typ Mensch verbreitet.

Wenn man verändert und gestaltet, braucht man keine Angst vor der Zukunft zu haben.

Zum Beispiel Marc Fielmann, Brillenunternehmer aus Deutschland, mit einem geschätzten Vermögen von 2.5 Milliarden Franken. «Man muss sich nicht fragen, wo man ist, sondern, wo man hin möchte. Und wenn man verändert und gestaltet, braucht man keine Angst vor der Zukunft zu haben.»

Legende: Marc Fielmann, milliardenschwerer Chef eines Brillenimperiums: «Wer verändert und gestaltet, braucht keine Angst vor der Zukunft zu haben.» SRF

Doch gibt es wirklich Grund für den Glauben an eine rosige Zukunft? Mit Hoffnung alleine sei es nicht getan, sagt die Zukunftsforscherin Gaub. Ob Klimawandel, Verteidigungspolitik oder Handelskrieg: Wir wüssten eigentlich, was die Lösungen für diese Probleme sind. «Je mehr man weiss, was man dagegen tun kann, desto optimistischer ist man auch.»

Ob die Zukunftsängste der Reichen in der Schweiz im weltweiten Vergleich hoch sind, darf bezweifelt werden. Das Land gilt gemäss Studien noch immer als eines der Glücklichen, mit einer hohen Lebenszufriedenheit. Doch als Anleitung zum Handeln in unsicheren Zeiten fallen die Befunde der Glücksforscherin wohl auf fruchtbaren Boden.