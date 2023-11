Nicht nur in der Schweiz steigen die Preise fürs Skifahren an. Günther Zangerl von den Silvretta Bergbahnen führt dies für Ischgl vor allem auf die Inflation zurück. Vor allem im Energiesektor sei die Teuerung hoch gewesen. Daher kostet eine Tageskarte im Skigebiet in der nächsten Saison 72 Euro, und damit 7.5 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Die Preise sollen aber nicht jedes Jahr so stark erhöht werden müssen. Zangerl setzt auf einen Rückgang der hohen Inflation, sodass die Preiserhöhungen künftig moderater ausfallen können.