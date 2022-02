Ein Fall in der Art wie nun bei dem Prozess gegen die CS wäre heute sicher nicht mehr möglich, sagt Klaus Ammann von SRF. «Die Credit Suisse hat ihre eigenen Regeln gegen Geldwäscherei verschärft. Die Finanzmarktaufsicht Finma schaut genauer hin.» Trotzdem sei die Grossbank in den letzten Jahren wiederholt wegen Verstössen gegen die neuen Geldwäschereivorschriften gerügt worden.

Dies jedoch ohne strafrechtliche Konsequenzen. «Solche Fälle von Banken, die angeklagt werden, weil sie zu wenig gegen Geldwäscherei unternommen hätten, wird es in Zukunft noch einige geben», so der Wirtschaftsredaktor weiter. «Es laufen derzeit verschiedene Untersuchungen gegen eine ganze Reihe von Banken in der Schweiz.»