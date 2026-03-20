Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat einen neuen Verwaltungsrats­präsidenten nominiert.

Es ist der ehemalige Chef der Basler Kantonalbank (BKB), Basil Heeb.

Er muss in der kommenden Generalversammlung im Juni noch offiziell gewählt werden.

Der 61-Jährige dürfte damit bald auf den jetzigen Präsidenten Thomas Müller folgen, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat.

Basil Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig, wie Raiffeisen mitgeteilt hat. Zuvor war Heeb bei der Privatbank Notenstein La Roche tätig gewesen. Zudem hatte er von 2009 bis 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung die Niederlassung der Bank Wegelin in Basel geleitet.

Legende: Basil Heeb dürfte bald neuer Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz werden. KEYSTONE / Patrick Straub

Heeb wird im Amt des Raiffeisen-Präsidenten Thomas Müller ablösen, der im vergangenen September seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung angekündigt hatte. Müller war rund acht Jahre im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, seit 2021 ist er Verwaltungsratspräsident.

Gänzlicher Führungswechsel

Mit dem neuen Verwaltungsrats­präsidenten erhält Raiffeisen eine rundum erneuerte Führungsspitze. Raiffeisen-CEO Gabriel Brenna hatte sein Amt im Dezember 2025 übernommen. Sein Vorgänger Heinz Huber war im Dezember 2024 zurückgetreten. Brenna war zuvor als CEO der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) tätig gewesen.

Neben Heeb schlägt der Raiffeisen-Verwaltungsrat den Vertretenden der Raiffeisenbanken an der Generalversammlung den ehemaligen Bank-Syz-CEO Yvan Gaillard, den Unternehmer Simon Gfeller sowie den in der Software-Branche tätigen Philipp Kronenberg zur Wahl in das Gremium vor. Sie folgen auf die ausscheidenden Verwaltungsrats-Mitglieder Olivier Roussy, Thomas Rauber und Andrej Golob.