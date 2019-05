Die von Six 2005 eingeführten Fremdwährungszahlungen an den Terminals spielen auch heute noch eine Rolle: Wenn man etwa im Ausland beim Bezahlen mit der Kreditkarte gefragt wird, ob man in der örtlichen Fremdwährung oder in der Heimwährung (Schweizerfranken) bezahlen wolle. «Dann sollte man immer die Fremdwährung wählen», sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart. Denn dann wechsle die Heimbank die Franken beispielsweise in Euro, und nicht der lokale Anbieter, der meist eine happige Zusatzgebühr draufschlage.