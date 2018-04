Lange hatte Barbara Artmann am Produktionsstandort in Windisch AG festgehalten, und mit dem Swissness-Label für ihre Schuhe Werbung gemacht. Doch damit ist es nun vorbei: «Das ist für mich ein trauriger Moment. Ich bin angetreten, um den Schweizer Standort hoch zu halten. Das haben wir 13 Jahre lang geschafft», sagt die Besitzerin dem Wirtschaftsmagazin «ECO» .

Aber jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, wo sie entscheiden müsse: «Gibt es Künzli überhaupt noch, oder gibt es Künzli zum Teil in Albanien. Und ich glaub, besser es gibt Künzli halb in Albanien, als gar nicht.»

«Einer der schwärzesten Momente in meinem Arbeitsleben.»

Mit der Verlagerung der Produktion auf den Balkan gehen in Windisch sechs Arbeitsplätze verloren, das ist gut ein Viertel der Belegschaft. «Das ist einer der schwärzesten Momente in meinem Arbeitsleben. Das kann ich nicht und will ich nicht verstecken. Das tut mir extrem weh. Aber mein Job und meine Pflicht als Chef von der Firma ist, sie aufrecht zu erhalten und zu schauen, dass das Gros des Teams einen sicheren und erfolgreichen Arbeitsplatz hat.» Die Belegschaft in Windisch hat Barbara Artmann heute Vormittag informiert.

Die Geschichte von Künzli Legende: Künzli war Ausrüsterin der Schweizer Nati. Keystone Die Firma Künzli wurde 1927 gegründet. Die Marke war einst der bekannteste Schweizer Sportschuhe und unter anderem Ausrüsterin der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Das Sportschuhgeschäft litt später, und Künzli war lange Zeit vor allem als Herstellerin von orthopädischen Schuhen bekannt. Als Barbara Artmann die Firma im Jahr 2004 übernahm, befand sich Künzli mit Sitz in Windisch AG in der Krise. Barbara Artmann positionierte die Marke neu, lancierte eine Sneaker-Linie, war damit erfolgreich und wurde im Rahmen des Swiss Award im Jahr 2010 als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Weil es die Gründerfamilie versäumt hatte, das Markenzeichen von Künzli, die fünf Streifen, international zu schützen, verlor Barbara Artmann im Jahr 2011 einen Rechsstreit gegen den US-Konzern K-Swiss. Dies brachte Künzli in eine existenzielle Krise, die Barbara Artmann mit ihrem Team aber überstand. Der Umbruch im Schuhverkauf - Stichwort Zalando - sowie der nun wieder schwächere Franken sind der Grund für die Produktionsverlagerung.

Ein wichtiger Grund für die Verlagerung der Produktion ist der zunehmend schwächere Franken. Künzli importiert einen Grossteil der Rohstoffe und Halbfabrikate, diese wurden in den vergangenen Monaten wegen des schwächeren Frankens zunehmend teurer.

Mindestens 430 Franken für die Angestellten in Albanien

Während einer Reise nach Albanien lobte die Unternehmerin den neuen Produktionsstandort. Von Vorurteilen, wie sie hierzulande gegenüber Albanien verbreitet sind, hält sie wenig: «Die Leute sind freundlich, verlässlich. Also ich sehe von dem, was das Vorurteil ist, gar nichts.»

Innert weniger Wochen konnte Barbara Artmann mit Hilfe albanischer Unternehmer eine eigene Produktion aufbauen. Den Angestellten, die hier neu Künzli-Schuhe produzieren, zahlt Barbara Artmann umgerechnet mindestens 430 Franken, je nach Qualifikation auch etwas mehr.

Legende: Barbara Artmann: «Die Leute sind freundlich, verlässlich. Also ich sehe von dem, was das Vorurteil ist, gar nichts.» SRF

Barbara Artmann bedauert die Verlagerung der Produktion, sie ist aber gleichzeitig optimistisch: «Das hier ermöglicht Künzli eine Zukunft», sagt sie, vor den Nähmaschinen stehend. «Das gibt uns den Spielraum in Zukunft das Richtige zu tun.»