Der erneute Einbruch bei der Swiss kommt nicht überraschend. Die Einschränkungen, insbesondere im interkontinentalen Flugverkehr, bleiben weiterhin bestehen. Eine Erholung des Geschäftes ist unter diesen Umständen unmöglich. Insbesondere die Öffnung der USA, der wichtigste Markt für die Swiss, wäre wichtig, schreibt die Airline.



Eine schnelle Erholung zeichnet sich allerdings nicht ab. Deshalb hat die Schweizer Fluggesellschaft unlängst einen massiven Stellenabbau eingeleitet. Bis Ende Jahr werden 1700 Vollzeitstellen abgebaut im Vergleich zum Stand vor der Pandemie. Das sind über 20 Prozent der Jobs die bei der Swiss verloren gehen.



Durch diesen Abbau soll die Airline Wettbewerbsfähig bleiben. Man werde auch lediglich die Hälfte des Rettungskredites des Bundes beanspruchen, meldet die Swiss heute. Der Blick geht nach vorn. Als premium Ferienflieger will man dereinst wieder Geld verdienen.



Und tatsächlich bilden Ferienreisende in diesen Wochen lange Schlangen vor den Check-Ins am Flughafen. Die Flieger füllen sich. Das ist gleichbedeutend mit einer leichten Erholung für das Geschäft der Swiss. Wie nachhaltig diese Erholung sein wird, ob sie über die Sommerferienzeit hinaus anhält, das bestimmt die Pandemie. Derzeit sieht es nicht unbedingt danach aus.