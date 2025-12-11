Die Wettbewerbskommission (Weko) nimmt den Techkonzern Apple ins Visier.

Dabei geht es um den Zugang zum kontaktlosen Bezahlen, konkret um die sogenannte NFC-Schnittstelle.

Geklärt werden soll, ob dieser Zugang für Schweizer App-Anbieter «kartellrechtlich problematisch» ist, so die Weko.

Der Zugriff auf die NFC- (Near Field Communication) und SE-Plattform auf iOS-Geräten wird unter anderem für Zahlungen genutzt. Bis 2024 hatte Apple Drittanbietern den Zugriff auf die NFC-Schnittstelle von iOS-Geräten noch verweigert. Seit gut einem Jahr ermöglicht Apple allen App-Anbietern der EU, kostenlos auf die entsprechende Technologie auf den Geräten zuzugreifen.

Seither steht die Weko mit Apple im Austausch, um auch Schweizer App-Anbietern den Zugang zu ermöglichen. In der Folge gewährte Apple gemäss der Behörde seit Ende 2024 auch Schweizer Drittanbietern Zugang.

Twint prüft rechtliche Schritte

Schweizer App-Anbieter wie Twint kritisieren aber, sie würden dabei von Apple benachteiligt: So müssen sie bezahlen, um die Bezahlfunktion von Apple – ein Doppelklick auf die Seitentaste des iPhones – mit Twint verknüpfen zu können. Ansonsten funktioniert es in der Schweiz nur, wenn die Nutzenden ihre Debit- oder Kreditkarte bei Apple Pay hinterlegt haben. Wegen der Kosten habe sich kein hiesiger Anbieter darauf eingelassen. Twint prüft deswegen rechtliche Schritte gegen Apple.

Legende: Bezahlen per Doppelklick: Dafür müssten Schweizer Drittanbieter wie Twint bezahlen. KEYSTONE / Christian Beutler

Nun prüft die Wettbewerbskommission mit der heute angekündigten Vorabklärung, ob «die Modalitäten dieser Zugangsgewährung, die sich von denjenigen im EWR-Raum unterscheiden, kartellrechtskonform ausgestaltet sind». Dazu sollen weiterhin «Erkenntnisse aus den Märkten» gesammelt werden.

