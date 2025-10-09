Eigentlich haben sich die Mitgliedsstaaten der UNO darauf geeinigt, den Hunger auf der Welt bis 2030 beseitigen zu wollen. Doch dieses Ziel rückt laut dem neusten Welthunger-Index in weite Ferne: In den letzten zehn Jahren hat sich die Hungersituation global gesehen kaum verbessert. Geht es bei der Bekämpfung des Hungers im gleichen Tempo weiter, wird das Ziel einer Welt ohne Hunger laut den Herausgebern des Index erst in über 100 Jahren erreicht. Die wichtigsten Fakten.

Die Zahl der Menschen in Hungersnot hat sich verdoppelt

Zwar stagniert der Anteil der Unterernährten weltweit, doch die Zahl der Menschen in akuter Hungersnot hat sich 2024 verdoppelt. Die Gründe liegen in einer gefährlichen Mischung aus Konflikten, Klimaschocks und wirtschaftlicher Unsicherheit. Gleichzeitig schrumpft die internationale Hilfe, und viele Frühwarnsysteme werden nicht mehr finanziert.

Grosse Fortschritte, dann Stagnation Box aufklappen Box zuklappen Legende: Subsahara-Afrika und Südasien sind stark von Hunger betroffen. (AP Photo/Sam Mednick) Der Welthunger-Index misst die Hungersituation weltweit auf einer Skala von 0 bis 100: Je höher der Wert, desto gravierender der Mangel. Er beruht auf vier Faktoren: dem Anteil der unterernährten Bevölkerung, Wachstumsverzögerung und Auszehrung bei Kindern sowie der Kindersterblichkeit. Seit 2000 ist der Index deutlich gesunken – von 28.2 auf 18.3 Punkte. Doch seit 2016 stagniert der Fortschritt. Weltweit bleibt der Hunger auf einem «mässigen» Niveau. Besonders in Afrika südlich der Sahara und in Südasien ist die Lage ernst, während Länder wie China, Chile oder Costa Rica Hunger fast vollständig überwunden haben.

Die Mehrheit der von Hungersnot Betroffenen lebt in Gaza und im Sudan

Die beiden schwersten Krisenherde liegen derzeit laut den Autoren des Welthunger-Index im Nahen Osten und in Afrika. In Gaza hat die fortgesetzte Blockade die Versorgung zusammenbrechen lassen: Lebensmittel und Wasser sind knapp, Hilfslieferungen erreichen die Menschen nur sporadisch. Im Sudan hat der Bürgerkrieg Landwirtschaft und Märkte zerstört.

Legende: Hilfe beschränkt sich zunehmend auf die dringendsten Notfälle. (Bild: Menschen im Gazastreifen bei einer Hilfslieferung) (AP Photo / Jehad Alshrafi)

Für die beiden Gebiete liegen zu wenig Daten vor, um einen genauen Indexwert zu berechnen. Aber die Autoren schätzen, dass der Grossteil der weltweit von Hungersnot betroffenen Menschen in Gaza und im Sudan lebt.

Die grössten Treiber des Hungers sind gewaltsame Konflikte

Bewaffnete Auseinandersetzungen sind laut dem Index der wichtigste Faktor für Hunger. Im vergangenen Jahr lösten sie zwanzig Ernährungskrisen aus, die rund 140 Millionen Menschen betrafen.

Kriege zerstören Felder, blockieren Handelsrouten und machen humanitäre Hilfe unmöglich. In vielen Ländern wird Hunger gezielt als Waffe eingesetzt – mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung.

Die Realität ist vermutlich alarmierender, als der Index zeigt

In mehreren Krisenstaaten fehlen aktuelle Daten, weshalb die wahre Dimension des Hungers unterschätzt wird. Besonders in Ländern wie Burundi, dem Jemen, Nordkorea oder den palästinensischen Gebieten erschweren Konflikte und die Sicherheitslage die Datenerhebung.

Legende: Auch der Südsudan ist besonders betroffen. (Bild: Ein Mann in Maban, Südsudan bei der Weizenverteilung durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, 20.08.25). Keystone / AP Photo / Caitlin Kelly

Die Autoren des Welthunger-Index warnen vor einem Teufelskreis: Wo Hunger unsichtbar bleibt, fliesst keine Hilfe – und das Leid wächst im Verborgenen weiter.

Regional gibt es Fortschritte

Trotz des düsteren globalen Bildes zeigen einzelne Länder, dass Fortschritt möglich ist. Moçambique, Ruanda, Togo, Somalia und Uganda haben ihre Hungerwerte seit 2016 deutlich verbessert.

Verantwortlich dafür sind gezielte Sozialprogramme, Investitionen in Landwirtschaft und Ernährungssicherheit sowie funktionierende Frühwarnsysteme. Die Beispiele belegen, dass entschlossene Politik Wirkung zeigen kann.

Was ist der Welthunger-Index und wie wird er berechnet? Box aufklappen Box zuklappen Legende: In 42 Ländern gilt der Hunger als «ernst» oder «sehr ernst» AP Photo / Rodrigo Abd Der Welthunger-Index (WHI) ist ein internationaler Gradmesser für die Hungersituation. Der Index wird seit 2006 jährlich veröffentlicht, die Datengrundlagen reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Herausgegeben wird er von der Welthungerhilfe (Deutschland) und Concern Worldwide (Irland) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum. Ziel ist es, Fortschritte und Rückschritte im Kampf gegen den Hunger transparent zu machen und politische Handlungsfelder aufzuzeigen.

Hunger lässt sich beseitigen

Die Autoren des Welthunger-Index schreiben, dass Hunger politisch lösbar sei – wenn entschlossen gehandelt werde. Die Autorinnen und Autoren fordern gezielte Investitionen in widerstandsfähige Ernährungssysteme, Frühwarnmechanismen und soziale Sicherungsnetze.

Statt vor allem kurzfristiger Hilfe brauche es langfristige Strategien, die Landwirtschaft fördern, den Klimaschutz stärken und lokale Strukturen aufbauen. Ebenso wichtig seien verlässliche Daten, um Krisen früh zu erkennen, und eine gerechtere Verteilung internationaler Mittel.