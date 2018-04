Schlittern wir bereits in die nächste Krise?

Die Weltwirtschaft wächst zurzeit wie seit langem nicht mehr. Trotzdem leben viele Staaten, Unternehmen und Konsumenten auf Pump. Auf 164 Billionen Dollar belaufen sich die Schulden weltweit.

Die Zahl ist so hoch, dass sich kaum jemand etwas darunter vorstellen kann. Es ist mehr als das Doppelte des Wertes aller Güter und Dienstleistungen, die jedes Jahr produziert werden. Die Verschuldung ist damit zwölf Prozentpunkte höher als 2009, also kurz nach der letzten globalen Finanzkrise.

Appell an China trotz kleinen Fortschritten

«Die globalen Schulden sind auf einem Rekordstand», sagte Vitor Gaspar, Chef der Kapitalmarktabteilung im IWF. Die meisten Miesen hätten Industrieländer wie die USA und Japan angehäuft. Zum kräftigen Anstieg in den letzten zehn Jahren hätten aber vor allem Schwellenländer beigetragen, fast die Hälfte davon alleine China.

Die jüngsten Finanzmarkt-Reformen der chinesischen Regierung hätten zwar ein bisschen zur Entspannung beigetragen, ergänzte IWF-Finanzmarktchef Tobias Adrian. Insgesamt sei der Schuldenstand aber noch viel zu hoch. China müsse daher noch mehr tun, um die Verbindlichkeiten zu drücken.

Legende: IWF-Finanzmarktchef Adrian: «Wir würden eine noch schärfere Regulierung in China begrüssen.» Keystone

Allzu hohe Schulden sind nicht nur nach Einschätzung des Währungsfonds ein Risiko für das Finanzsystem. Zwar nicht, solange die Wirtschaft kräftig wächst wie im Moment – aber dann, wenn es wieder schlechter läuft. Wenn es viele Länder mit vielen Schulden gibt, werde das gesamte Finanzsystem instabil, sagt die Finanzmarktforscherin Hélène Rey.

Denn wenn sich das Rating für ein Land ändert, wegen schlechter Politik zum Beispiel oder externer Schocks, dann muss das Land höhere Zinsen für seine Schulden zahlen. So wird es immer schwieriger, die Schulden zu bedienen. Das könnte Rückwirkungen auf andere Länder haben – vor allem dann, wenn diese auch hoch verschuldet sind.

USA – ein hoffnungsloser Fall?

Noch gibt sich der IWF zweckoptimistisch. In seinen aktuellen Schätzungen geht er davon aus, dass die allermeisten Industrieländer ihre Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung in den nächsten fünf Jahren wieder auf ein tragbares Niveau bringen. Voraussetzung sei aber, dass die Länder ihre Zusagen erfüllten, betont Kapitalmarktchef Gaspar. Dies sei in wackligen Zeiten nicht selbstverständlich.

Nur in einem Fall sieht Gaspar schon jetzt schwarz: bei den USA. Mit der Steuerreform und dem neuen Budgetplan dürfte die schon jetzt gigantische Verschuldung in den kommenden drei Jahren jährlich um eine weitere Billion Dollar steigen, erwartet Gaspar. Die Staatsverschuldung würde damit von derzeit 107 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 117 Prozent steigen. Kein gutes Signal an den Rest der Welt.