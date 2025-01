Kommende Woche am 20. Januar fängt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos an.

Eingeladen sind fast 3000 Teilnehmende.

Der designierte US-Präsident Donald Trump wird nicht dabei sein.

Donald Trump wird am WEF aber online präsent sein. Er soll am Donnerstag, 23. Januar, eine Ansprache halten, wie die Organisatoren des Davoser Weltwirtschaftsforums am Dienstag mitteilten.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird am Dienstag in Davos sein.