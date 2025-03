Der Verwaltungsrat der UBS hat offensichtlich reagiert auf die öffentliche Empörung. Den Spielraum nach oben für den Bonus an Konzernchef Sergio Ermotti hat der Vergütungsausschuss jedenfalls nicht voll ausgeschöpft. Es wäre wohl auch sehr ungeschickt gewesen, die ohnedies schon üppige Vergütung nochmals markant zu erhöhen. Denn derzeit debattiert die Politik darüber, die Spitzensaläre auf dem Finanzplatz zu deckeln. Und auch der grosse Rahmen ist wichtig: Letztlich geht es um die Frage, wie stark die Politik beim Verhalten der Bank dreinreden respektive mitbestimmen soll. Das betrifft bei weitem nicht nur die Löhne. Das betrifft nicht zuletzt auch die Kapitalanforderungen, also die Frage, wie dick die Sicherheitspolster der Bank sein müssen, die in einer nächsten Krise den Zusammenbruch verhindern könnten.