Werbepartner der EM aus China: Von den dreizehn wichtigsten Werbepartner dieser EM stammen fünf aus China. Dies sind: AliExpress, BYD, Alipay, Hisense und Vivo. Dass so viele chinesischen Firmen an der EU präsent sind, führt SRF-China-Korrespondent Samuel Emch darauf zurück, dass diese Firmen den Weltmarkt erobern wollen. Es handelt sich vor allem um Firmen, die bis jetzt auf dem heimischen Markt präsent waren.



Die Werbepartner aus China Box aufklappen Box zuklappen Aliexpress: Eine Art chinesisches Amazon, einer der grössten Online-Einzelhandelsplattformen. BYD: Elektro-Autohersteller in Shenzhen. Das Unternehmen ist eine der grössten Automobilproduzenten Chinas. Alipay: Alipay ist eine der grössten mobilen Zahlungsplattformen. Eine Tochter der Alibaba-Gruppe. Hisense: Internationaler Elektronikkonzern aus China, Hersteller von TVs und Haushaltsgeräten Vivo: Chinesisches Unternehmen für Kommunikationstechnologie

Darum machen die Chinesen an der Europameisterschaft Werbung: Das habe verschiedene Gründe, sagt SRF-China-Korrespondent Samuel Emch. Grundsätzlich gehe es primär darum, Märkte ausserhalb Chinas zu erreichen. BYD zum Beispiel wolle seine Elektroautos auch in Europa verkaufen und versuche deshalb seine Marke aufbauen. Der chinesische Autohersteller sei im Vergleich mit westlichen Automarken praktisch unbekannt. Der deutsche Autokonzern Volkswagen ist der Hauptsponsor des Deutschen Fussballbundes und damit ein direkter Konkurrent.

Alipay mit altem Vertrag: Dieser Vertrag mit der Zahlungsplattform sei schon vor der Pandemie abgeschlossen worden, so der Korrespondent. «Vor der Pandemie wollte der Konzern wohl den europäischen Markt erobern.» Das sei heute wohl kaum mehr ein Thema. Alipay werde aber in Europa oft von chinesischen Touristinnen und Touristen benutzt.

Legende: Alipay hoffte vor der Pandemie, sich in Europa etablieren zu können. Keystone/Rolf Vonenebernd

Seit 2016 präsent: Hisense ist das erste aller chinesischen Unternehmen, das den europäischen Fussball sponserte. Hisense ist einer der weltweit grössten TV-Hersteller. Es ist bekannt, dass die Verkaufszahlen von Fernsehgeräten vor grossen Sportereignissen in die Höhe schnellen. In Westdeutschland verhalfen die Olympischen Spiele 1972 in München dem Farbfernseher zum Durchbruch.

Zuschauerinnen und Zuschauer aus China: Die Zahlen der Zuschauenden aus China sind von der EM 2016 auf die EM 2021 stark gestiegen. Auch beim aktuellen Turnier schauen derzeit viele Menschen aus China mit. Dem chinesischen Publikum sind die chinesischen Marken an den Banden bekannt, allerdings erscheinen in China oft auch andere Brands der Sponsoren auf dem Bildschirm. Das erlaubt die Übertragungstechnologie. Aliexpress spiele in China selbst zum Beispiel keine Rolle, meint Emch. Dafür sähen die Zuschauerinnen und Zuschauer in China Werbung für den Onlineshop Toabao auf den Bannern.

Das finanzielle Volumen: Um wie viel Geld es geht, wird nicht bekannt gegeben. Die chinesischen Firmen erreichen ein Werbevolumen von 40 Prozent an dieser Männerfussball-Europameisterschaft.