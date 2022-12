Zweieinhalb Jahre nach der Wirecard-Pleite hat am Donnerstag der Strafprozess um den mutmasslich grössten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 begonnen. Vor dem Landgericht München I eröffnete der Vorsitzende Richter Markus Födisch das Grossverfahren gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und seine zwei Mitangeklagten – mit einer Dreiviertelstunde Verspätung aufgrund des grossen Zuschauer- und Medienandrangs.

Wirecard wickelte als Zahlungsdienstleister an der Schnittstelle zwischen Kreditkartenfirmen und Banken sowie Einzelhändlern und sonstigen Verkäufern elektronische Zahlungen ab. Das Unternehmen meldete jahrelang rasant steigende Umsätze und stieg 2018 an der Frankfurter Börse in den Dax auf. Braun wurde als grösster Aktionär Milliardär. Im Sommer 2020 brach der Konzern zusammen und meldete Insolvenz an. Die britische «Financial Times» war zuvor in jahrelanger Recherche den mutmasslichen Manipulationen auf die Spur gekommen.