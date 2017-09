Boomender Drohnenmarkt

Bis Ende Jahr werden weltweit drei Millionen Drohnen verkauft, sagen Prognosen voraus. In der Schweiz vervierfachten sich die Verkäufe in den letzten drei Jahren auf fast 140‘000 Drohnen (mit Kamera), hat das Marktforschungsinstitut GfK errechnet. Der Umsatz habe alleine in den letzten 12 Monaten rund 33 Millionen Franken betragen.