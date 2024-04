Die Währungshüter der Eurozone ändern ihren Kurs vorerst nicht.

Der Leitzins bleibt damit bei 4.5 Prozent, so die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in Frankfurt.

Zuletzt ist die für den Zinsentscheid wichtige Inflationsrate weiter gesunken. Forderungen nach einer Zinssenkung dürften folglich nicht verstummen.

Trotz der rückläufigen Inflation lässt die EZB die Leitzinsen im Euroraum also zum fünften Mal in Folge unverändert. Der Zins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, liegt weiter bei 4.5 Prozent.

Der Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, beträgt unverändert 4 Prozent. Volkswirte rechnen allgemein im Juni mit einer von Wirtschaft und privaten Kreditnehmern ersehnten Zinssenkung.

Im März senkte die SNB den Leitzins überraschend auf 1.5 Prozent Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizerische Nationalbank (SNB) läutete zum Frühlingsbeginn überraschend die Zinswende ein und senkte den Leitzins von 1.75 auf 1.5 Prozent. Möglich sei das, weil die Teuerung unter Kontrolle sei, sagte SNB-Chef Thomas Jordan. Mit der Senkung des Leitzinses war die SNB die erste bedeutende Zentralbank, die ihre straffe Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation zurückfährt. Im Vorfeld hatten Analystinnen und Analysten einen gleichbleibenden SNB-Leitzins erwartet.

Um die in den letzten Jahren auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB seit Juli 2022 zehnmal in Folge die Zinsen nach oben geschraubt. Kredite werden damit teurer. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Teurere Finanzierungen sind zugleich eine Last für die Wirtschaft und Privatleute, die sich Geld leihen wollen.