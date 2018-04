Zocken mit Aktien - Nationalbank will Missverständnisse beseitigen

Die Nationalbank-Aktie scheint zum Spielball der Spekulaten geworden zu sein. Obwohl nur eine moderate Dividende lockt, stieg ihr Wert in den letzten zwei Jahren um mehrere hundert Prozent. An der GV rief Bankratspräsident Jean Studer in Erinnerung, dass die Gewinnmöglichkeiten beschränkt seien.