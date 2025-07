Schweiz hat noch keinen Brief von US-Präsident Trump erhalten

Bis zum 1. August gilt für den Handel der Schweiz mit den USA ein allgemeiner Zollsatz von zehn Prozent.

Das schreibt das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin.

Die Schweiz sei weiterhin in Kontakt mit den verantwortlichen Stellen in den USA.

«Die Schweiz hat keinen Brief von US-Präsident Trump erhalten», teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstagmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Bis wann der Brief erwartet werde, liess die Behörde offen. «Der Bundesrat wird aktiv kommunizieren, sobald es für die Öffentlichkeit relevante Entwicklungen gibt», hiess es weiter.

