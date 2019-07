Die UBS hat mit rund 1.4 Milliarden Dollar Gewinn im zweiten Quartal positiv überrascht. Doch die niedrigen Zinsen belasten das Geschäft zunehmend.

Führende Notenbanken wie die amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) dürften – sehr bald schon – die Zinsen senken. Sie tun dies mit Blick auf die flaue Konjunktur: Eine weitere Spritze billigen Geldes soll die Wirtschaft beleben. Kurzfristig ist das gut für Banken wie die UBS. Denn die Niedrigzinsen der Notenbanken treiben den Boom an den Aktienmärkten an – und festere Börsenkurse schlagen sich tendenziell in höheren Gebühreneinnahmen der Banken nieder.

Im zurückliegenden ersten Halbjahr hat die UBS von diesem Börseneffekt profitiert. Es ist wie mit der sprichwörtlichen Flut an der Meeresküste, die alle Boote steigen lässt, auch das Boot der grössten Schweizer Bank mit ihrem riesigen internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft.

Doch zeigt sich in den jüngsten Geschäftszahlen auch bereits der langfristige Nachteil dauerhaft niedriger Zinsen: Der Abwärtsdruck auf die Gewinne aus dem Kreditgeschäft nimmt zu. Und in der Vermögensverwaltung hält sich die Kundschaft vorsichtshalber zurück. Denn die Investoren weltweit wissen: Ewig kann der Börsenaufschwung nicht andauern, auch wenn die Notenbanken die Geldschleusen noch weiter öffnen. Das begrenzt das Potenzial für weitere Gewinnsteigerungen – auch für die UBS.