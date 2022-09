2019 einigten sich die Sozialpartner auf folgende vier Reformpunkte für die berufliche Vorsorge:

Senkung des Umwandlungssatzes

Der Umwandlungssatz für die Rente soll von heute 6.8 auf neu 6.0 Prozent gesenkt werden.

Rentenzuschläge



Die dadurch niedrigeren Renten werden durch Zuschläge abgefedert. Mit 200 Franken pro Monat für die ersten fünf Jahrgänge, 150 für die zweiten fünf und 100 Franken für die letzten fünf Jahrgänge. Danach je nach den vorhandenen Mitteln.

Anpassung der Altersgutschriften

Heute steigen die Beiträge für die 2. Säule mit zunehmendem Alter in vier Schritten: Von anfänglich 7 Prozent des Lohns im Alter von 25 auf 18 Prozent am Ende des Berufslebens. Neu würden Beitragssätze nur noch einmal angehoben: Und zwar in der Hälfte des Berufslebens mit 45 Jahren: Von 9 auf 14 Prozent.

Anpassung Koordinationsabzug



Statt wie bisher rund 24'900 Franken würden nur noch rund 12'400 Franken vom massgebenen Lohn für die berufliche Vorsorge abgezogen.