Verdient jemand beispielsweise im Jahr 100'000 Franken brutto, werden 85'000 Franken dem so genannten BVG-Obligatorium zugerechnet. Davon sind wegen des AHV-Koordinationsabzugs tatsächlich nur etwa 60'000 Franken als Lohn in der zweiten Säule versichert. Sprich, auf diese Summe wird über Beiträge und Verzinsung das Altersguthaben für die spätere Rente angespart. Verzinst werden muss dieses Geld mit aktuell mindestens einem Prozent, und in eine Rente umgewandelt wird es mit 6.8 Prozent - so lautet das Gesetz. Für die restlichen 15'000 Franken Lohn, die dem Überobligatorium angerechnet werden, gilt das nicht. Der Umwandlungssatz darf von einem Stiftungsrat deutlich tiefer angesetzt und über die Zeit auch weiter abgesenkt, die Verzinsung sogar auf Null festgelegt werden. Das schwächt zum einen den Ansparprozess, und zweitens resultiert aus dem sich stetig abnehmenden Umwandlungssatz eine - zwar versicherungstechnisch korrekte - aber künftig immer tieferere Rente.