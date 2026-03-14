In der Nacht vom 15. auf den 16. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Anlässlich dazu haben wir acht preisgekrönte und nominierte Filme und Kurzfilme zusammengestellt – sowohl aus dem aktuellen Jahr als auch aus den vergangenen Jahren. Alle Filme sind auf Play SRF verfügbar.

1. Dieses Jahr nominiert: «Perfectly a Strangeness»

Zwar bereits 2024 erschienen, wurde «Perfectly a Strangeness» erst dieses Jahr für einen Oscar in der Kategorie bester Dokumentar-Kurzfilm nominiert. Hauptprotagonisten sind drei Esel, die durch die Wüste und um eine Sternwarte kreisen. Dabei entdecken die Esel das Universum. Der Film kommt ohne Dialog aus, ist dafür umso bildgewaltiger.

Film «Perfectly a Strangeness» – Nominiert bester Kurzfilm 2026 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

2. «Anatomie eines Falls»

Fünffach nominiert, einen Oscar sogar abgestaubt: den Oscar für das beste Drehbuch und das - notabene - im «Barbie/Oppenheimer»-Jahr. Im französischen Drama spielt Sandra Hüller eine Frau, die des Mordes an ihrem Mann beschuldigt wird. Einziger Zeuge: der gemeinsame, sehbehinderte Sohn. Der Film provoziert ein ständiges Meinungsdilemma.

Film «Anatomie eines Falls» – Gewinner bestes Drehbuch 2024 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

3. «20 Tage in Mariupol»

Im selben Jahr gewann «20 Tage in Mariupol» einen Oscar in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm». Der Film begleitet ein Presseteam, welches in der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol feststeckt. Fast entschuldigend erklärt der ukrainische Dokumentarfilmer Mstyslav Tschernow: «Es tut weh, das hier zu sehen. Aber das muss es auch.»

Film «20 Tage in Mariupol» – Bester Dokumentarfilm 2024 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

4. «The Hateful 8»

Quentin Tarantinos achter Film ergatterte sich neben zwei weiteren Nominierungen 2016 den Oscar für die beste Filmmusik. Der Westernfilm kommt in Form eines Kammerspiels daher und erzählt von einer eiskalten Rachegeschichte.

Film «The Hateful 8» – Gewinner beste Filmmusik 2016 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

5. «La femme et le TGV»

Elise Lafontaine, gespielt von Jane Birkin, winkt seit Jahren den vorbeifahrenden TGV-Zügen zu. Eines Tages findet sie im Garten einen Brief eines Lokführers, und ein romantischer Briefwechsel beginnt. Elise blüht auf, doch ein Fahrplanwechsel droht, ihre neu gewonnene Lebensfreude zu zerstören. Der Schweizer Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, wurde 2017 in der Kategorie «Bester Kurzfilm» nominiert.

Schweizer Film «La femme et le TGV» – Schweizer Film mit Oscarnomination 2017 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

6. «Perfect days»

Wo andere ihr Geschäft machen, verrichtet er sein Tagwerk. Hirayama putzt in Tokio WC-Anlagen und ist mit diesem simplen Leben glücklich. Ein Film der die Schönheit der kleinen Dinge im Leben betont und 2024 als bester internationaler Film (Japan) nominiert wurde.

Film «Perfect Days» – Nomination bester internationaler Film 2024 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

7. «Der Mann, der nicht schweigen wollte»

Februar 1993, Bosnien und Herzegowina: Das ratternde Geräusch des Zuges verstummt, als er zwischen Belgrad und Bar stoppt. Eine bewaffnete Paramilitär-Einheit steigt ein und kontrolliert die Dokumente der Zuggäste. Als sie unschuldige Zivilisten aus dem Zug zerren, wagt es nur ein Mann, sich ihnen entgegenzustellen. In Cannes gewann dieser Film 2025 den Titel «Bester Kurzfilm», an den Oscars blieb es bei der Nomination.

Film «Der Mann, der nicht schweigen wollte» – Nomination Bester Kurzfilm 2025 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

8. «Past Lives»

Nora muss ihren Schulschatz Hae Sung in Seoul zurücklassen. Jahre später treffen sie isch in New York wieder, doch Nora ist inzwischen verheiratet. Dieses autobiografische Liebesdrama der Regisseurin Celine Song wurde 2024 in der Kategorie «Bester Film» nominiert.

Film «Past Lives» – Nominiert als bester Film 2024 Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

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