Die Oscar-Nominierungen 2026 sind bekannt: Ryan Cooglers bluesgetränktes Vampir-Epos «Sinners» führt das Feld mit 16 Nominierungen an – und stellte damit einen Rekord in der Geschichte der Oscars auf.

«One Battle After Another» landet mit 13 Nominierungen auf dem zweiten Platz.

Dahinter folgen die Filme «Sentimental Value», «Frankenstein» und «Marty Supreme» mit jeweils neun Nominierungen. Der Film «Hamnet» schaffte es auf Nominierungen in acht Kategorien.

Der Schweizer Film «Heldin» von Petra Volpe stand auf der Shortlist für die Auszeichnung «Bester internationaler Film», schaffte es aber nicht in die Endrunde und erhielt keine Oscar-Nominierung.

Die Mitglider der Academy überschütteten «Sinners» mit mehr Nominierungen als jemals zuvor. Damit ist der Rekord von bisher maximal 14 Nominierungen, den «All About Eve», «Titanic» und «La La Land» aufgestellt hatten, gebrochen.

Neben der Nominierung für «Sinners» als bester Film wurde Coogler auch als bester Regisseur und für das beste Drehbuch nominiert und Michael B. Jordan wurde mit seiner ersten Oscar-Nominierung als bester Schauspieler belohnt.

Blockbuster gingen ziemlich leer aus

Der meistgesehene Film des Jahres mit mehr als einer halben Milliarde Aufrufen auf Netflix, «KPop Demon Hunters», wurde sowohl für den besten Song («Golden») als auch für den besten Animationsfilm nominiert.

An den grossen Blockbuster hatte die Academy ansonsten wenig Anklang gefunden. «Wicked: For Good» ging komplett leer aus. «Avatar: Fire and Ash» erhielt zwar Nominierungen für Kostümdesign und visuelle Effekte, war jedoch der erste «Avatar»-Film, der nicht für den besten Film nominiert wurde. Der grösste Kassenschlager, der für Hollywoods höchste Auszeichnung nominiert wurde, war stattdessen «F1».

Darüber hinaus bemerkenswert: Die Academy führt dieses Jahr eine neue Oscar-Kategorie für das beste Casting ein. Die Verleihung der 98. Academy Awards findet am 15. März 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles statt.