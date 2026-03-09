98. Academy Awards - SRF-Publikum sieht «One Battle After Another» bei den Oscars vorn

Am 15. März werden in Hollywood zum 98. Mal die Oscars verliehen. Das Vampir-Epos «Sinners» geht mit 16 Nominierungen ins Rennen, dicht gefolgt von «One Battle After Another» mit 13 Nominierungen. Wir haben gefragt: Wie würden Sie die Oscars 2026 vergeben? Das sind die Ergebnisse.