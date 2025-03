Frühlingsgefühle halten sich nicht an Daten. Sie werden geweckt, sobald die Natur erwacht und die wärmende Sonne spürbar wird. Ob das am 1. März der Fall ist, wenn der meteorologische Frühlingsanfang ist oder am 20. März, wenn kalendarisch der Lenz beginnt, ist egal. Von Interesse sind diese Daten allerdings für gewisse Berufszweige.

Für die Berechnung der Klimadaten hat die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) das Jahr in vier etwa gleich lange Zeiträume geteilt. Der Frühling beginnt am 1. März, der Sommer am 1. Juni und so weiter. Diese Unterteilung erleichtert das Erstellen von Statistiken und Klimavergleichen. Der Frühling dauert auf der Nordhalbkugel bis zum 31. Mai.

