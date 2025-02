Deutscher Bundestag – was wissen Sie darüber?

Am Sonntag, 23. Februar, wählt Deutschland und entscheidet, wie sich der Bundestag in der nächsten Legislatur zusammensetzt und wer schliesslich Bundeskanzler oder -kanzlerin wird. Etwa 59.2 Millionen Deutsche sind wahlberechtigt – 30.6 Millionen Frauen und 28.6 Millionen Männer. Unter ihnen sind 2.3 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler.

Die Deutsche Politik wirft auch in der Schweiz seit Wochen hohe Wellen und ist omnipräsent in der Schweizer Medienlandschaft. Doch, was wissen Sie über den Deutschen Bundestag? Testen Sie Ihr Wissen im «3 vo 5».