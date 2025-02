Zwei Wochen vor der Bundestagswahl wirft der umstrittene Plagiatsjäger Stefan Weber aus Österreich Robert Habeck vor, in seiner Dissertation plagiiert zu haben. Weber will 128 «Quellen-, Zitats- und Textplagiate» gefunden haben, wie der «Spiegel» berichtete.

Noch vor der Veröffentlichung der Vorwürfe postete Habeck am Montag ein Video auf Social Media, in dem er auf die Vorwürfe eingeht. Der promovierte Germanist wisse, dass Weber sich seit Jahren mit seiner Doktorarbeit beschäftige. Er gehe davon aus, dass diese Vorwürfe am Montag veröffentlicht würden, weshalb er nun Stellung beziehe. «Ich kenne die Vorwürfe – und konnte sie vorab prüfen lassen», heisst es im Post.

Die Universität Hamburg, bei der Habeck seine literaturwissenschaftliche Doktorarbeit im Jahr 2000 eingereicht hatte, hat einige von Webers Vorwürfen bereits untersucht. Die Hochschule sehe «kein wissenschaftliches Fehlverhalten», wie sie auf Anfrage der Zeitung mitteilte. Man habe lediglich «Empfehlungen zur Überarbeitung einzelner Zitate und Fussnoten der Dissertation» ausgesprochen.

Habeck selbst räumte in seiner Stellungnahme ein, dass es Ungenauigkeiten in den Fussnoten gebe. Er werde sich um die empfohlene Überarbeitung kümmern.

Mitten im Bundestagswahlkampf 2021 hatte Weber bereits der damaligen Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, vorgeworfen, plagiiert zu haben. Sie entschied, ihr Buch nicht mehr zu drucken. 2021 trat die damalige österreichische ÖVP-Arbeitsministerin zurück, nachdem Weber ein Plagiatsgutachten veröffentlicht hatte.