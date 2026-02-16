Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein. So geht das Kultquiz «3 vo 5» – diese Woche zu Zitaten. Wer hat das gesagt?

«Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos» und «Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist» – das sind nur zwei Zitate vom deutschen Humoristen Loriot alias Vicco von Bülow, die seinen scharfen Humor und seine Beobachtungen über das Leben widerspiegeln.

Von der Antike bis heute gibt es zahlreiche Zitate, die ihre Zeit oder ihre Urheber und Urheberinnen überlebt haben.

Von wem stammen diese fünf Zitate? Testen Sie ihr Wissen.

Von Platon bis Loriot Box aufklappen Box zuklappen Der Historiker Christop Marx hat hundert Zitate analysiert und erzählt in seinem Buch, wie die legendären Sätze entstanden sind, was sie in ihrem ursprünglichen historischen Kontext bedeuteten – und wie sie im Laufe der Jahrhunderte ein semantisches Eigenleben entwickelten. Denn Zitate leben davon, dass sie sich wandeln: Sie passen sich neuen Zeiten, Medien und Bedürfnissen an und bleiben gerade deshalb im Sprachgebrauch präsent, so der Historiker. Das Buch «100 berühmte Zitate und ihre überraschenden Geschichten» von Christoph Marx ist im Duden-Verlag erschienen.