Es gibt interessante Studien, welche die gesundheitlichen Aspekte des Tanzens hervorheben. In einer Studie wollte die medizinische Fakultät der amerikanischen Elite-Universität Stanford herausfinden, ob es einen Unterschied zwischen Fitness-, Kraft- und Ausdauerübungen und dem Tanzen gibt. Die Studie lief über ein halbes Jahr und es nahmen Menschen im Alter über 60 Jahre – das Durchschnittsalter betrug 68 Jahre – daran teil. Die eine Hälfte absolvierte ein Sportprogramm, die andere Hälfte ein anspruchsvolles Tanztraining, bei dem immer wieder neue Tänze einstudiert wurden.

Nach einem halben Jahr zeigte sich, dass bei den Tänzern Aufmerksamkeit, Flexibilität, Gleichgewicht, geteilte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit verbessert hatten. Bei den anderen Sportlern hatte sich nur die Wachsamkeit verbessert.