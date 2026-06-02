«Saisonal» bedeutet, dass Pflanzen in der richtigen Jahreszeit angebaut werden. Doch viele Gemüsesorten gibt es im Grossverteiler praktisch jahraus, jahrein. Da kann das Wissen über saisonale Gemüsesorten rasch verloren gehen. Was wissen Sie über Gemüse, das jetzt frisch aus der Erde kommt und seinen Geschmack auf dem Teller voll entfaltet?
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.