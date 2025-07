Es ist grün und unscheinbar: das Gemüse namens Wasserspinat. Viele kennen es aus den Ferien. Nun wird es auch in kleinen Mengen in der Schweiz angebaut.

Curries, Stir Fries, Beilagen: Wasserspinat hat vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. «Ich mag die Textur, den Knack der Stängel», sagt René Gloser. Er ist Küchenchef im Restaurant Rüsterei in Zürich, geht oft in den Ferien nach Asien und hat dort den Wasserspinat schätzen gelernt. Darum suchte er hierzulande nach Bezugsquellen für das Gemüse.

Wasserspinat vom lokalen Bio-Bauernhof

Er arbeitet für sein Restaurant eng mit der Landwirtin Regina Schwarzenbach zusammen, die auf dem Hirzel den Bio-Hof «z’Alpenblick» führt. Schwarzenbach erzählt, dass sie damals spontan dachte, Wasserspinat wachse hier nicht: «Eine Mitarbeiterin auf dem Hof erzählte mir dann, dass sie das auf einem anderen Betrieb (in Deutschland) angebaut hätten.»

Legende: Frisch geernteter Wasserspinat: Ein vielfältiges Gemüse, welches sich einfach zubereiten lässt und mittlerweile auch in der Schweiz angebaut wird. Esther Kern zvg.René Gloser

Und so startete die Landwirtin 2024 den ersten Versuch im Anbau von Wasserspinat und war positiv überrascht. Seither beliefert sie den Küchenchef René Gloser mit ihrem Spinatgemüse, das eigentlich keines ist.

Wasserspinat ist kein Spinat

Wasserspinat stammt aus der botanischen Gattung der Prunkwinden und ist ein enger Verwandter der Süsskartoffel, von der die Blätter auch essbar sind. Viele kennen Wasserspinat als «morning glory».

Legende: Junger Wasserspinat, der gerade aufgezüchtet wird. Esther Kern

Die Pflanze gedeiht in feuchter Umgebung am besten. In Asien wird sie daher oft in gefluteten Feldern angebaut, wie Reis. Schädlinge haben in dieser Form des Ackerbaus weniger Chancen und Unkraut kann schlechter wachsen. Sowohl Reis als auch Wasserspinat gedeihen auf ungefluteten Feldern. So auch bei der Landwirtin auf dem Hirzel: «Wir halten den Wasserspinat einfach gut feucht.»

Vielfältiges Gemüse und einfach in der Zubereitung

Koch René Gloser ist zufrieden, dass er mit Schwarzenbach nun eine regionale Quelle für seinen Bio-Wasserspinat hat. Das Gemüse bereitet sehr wenig Arbeit in der Küche. «Man muss es waschen und je nach Wunsch kann man es grad am Stück kochen oder etwas klein schneiden», sagt er.

Legende: Mit wenigen Zutaten zu einem vollwertigen Gericht. Depositphoto / photosoupy

Seine Lieblingszubereitung? «Etwas Knoblauch in Scheiben schneiden und zusammen mit Wasserspinat und wenig Öl kurz anbraten, danach mit Sojasauce ablöschen, etwas Wasser dazugeben und weich dünsten», erklärt er. Dann sei das Gemüse schon fertig gekocht. Wenn man möchte, «kann man noch Chili, Sesam oder Sesamöl dazugeben». Das ist eine wunderbare Beilage. Und: «Mit einer Portion Reis ist das fast ein eigenständiges Gericht», so René Gloser.