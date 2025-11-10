Er ist der Überflieger des Skisports, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger und nun erscheint seine erste autorisierte Biografie «Marco Odermatt – meine Welt». Doch wie gut kennen Sie ihn wirklich? Vom Hang hinter seinem Elternhaus bis zur mentalen Stärke im Weltcup – testen Sie Ihr Wissen über den Schweizer Ausnahmeathleten.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.