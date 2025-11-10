 Zum Inhalt springen

«3 vo 5» – das Kultquiz Wie gut kennen Sie Marco Odermatt?

Fünf Fragen zum Schweizer Ski-Superstar, der nun auch Buchautor ist – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, um auf dem Podest zu landen.

10.11.2025, 16:23

Er ist der Überflieger des Skisports, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger und nun erscheint seine erste autorisierte Biografie «Marco Odermatt – meine Welt». Doch wie gut kennen Sie ihn wirklich? Vom Hang hinter seinem Elternhaus bis zur mentalen Stärke im Weltcup – testen Sie Ihr Wissen über den Schweizer Ausnahmeathleten.

