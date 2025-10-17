Ein kinoverrückter Nidwaldner hat alles dafür getan: Die Vorpremiere der neuen Doku über «Odi» läuft im kleinen Buochs.

«Als ich den Trailer sah, wusste ich: Diesen Film mit Skirennfahrer Marco Odermatt muss ich im Kino Buochs zeigen», sagt Kobi Barmettler. Doch: Sein Kino ist seit 2012 zu, die Kinotechnik ist weg. Die Räume dienen heute als Theater.

Legende: Kobi Barmettler zwischen den Sitzreihen seines ehemaligen Kinos, das heute ein Theater ist – 300 Leute haben hier Platz. SRF/Michael Zezzi

Das alles hielt Kobi Barmettler nicht ab. Über langjährige Kontakte sicherte er sich die Zusage vom Filmverleih. «Ich setzte noch einen obendrauf: Ich fragte nach einer Vorpremiere.» Der Filmproduzent sagte Ja, forderte aber ein gutes Konzept.

Film «Downhill Skiers» mit Marco Odermatt Box aufklappen Box zuklappen Für den Film wurden acht Abfahrtsfahrer während einer ganzen Ski-Weltcup-Saison begleitet. Neben Marco Odermatt sind auch Vincent Kriechmayr oder Aleksander Aamodt Kilde dabei. Der zweistündige Film geht der Frage nach, wie es ihnen gelingt, konstant Grenzen auszureizen. Die erste Vorpremiere ist am 18. Oktober in Buochs, ab Ende Oktober ist der Film in den Schweizer Kinos zu sehen.

«Dann gingen die Gedanken los: Kann ich das Theater überhaupt mieten?», schildert Kobi Barmettler. Auf der Bühne finden aktuell Proben statt, die Kulissen sind aufgebaut. Es hat keine Leinwand mehr. Und auch keinen Projektor oder eine Audioanlage, die für Kinofilme taugen würden.

Auf- und Abbau zwischen Theaterproben

Um das Kino wieder einzurichten, trommelte Kobi Barmettler ein Team zusammen. «Vier Nächte lang bauten wir eine Leinwand und die Tonanlage auf.»

Legende: Unter dem Dach des ehemaligen Kinos – hier lagert die Leinwand zwischen den Vorstellungen, damit es Platz hat für die Theaterproben. SRF/Michael Zezzi

Die Technik stammt vom Open-Air-Kino, das der Nidwaldner im Sommer veranstaltet. Nach jeder Vorführung wird die Leinwand wieder wegräumt, damit das Theater proben kann.

Vorpremiere im Heimatort des Ski-Stars

Bis jetzt lief der Film in der Schweiz nur am Zurich Film Festival. Dass nun die erste Kinovorstellung im 5500-Seelen-Dorf Buochs stattfindet, macht Kobi Barmettler stolz: «Buochs ist nicht der Nabel der Welt, aber der Heimatort von Marco Odermatt.»

Legende: Am Zurich Film Festival im September 2025: Die Skirennfahrer Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Justin Murisier mit Gerald Salmina (2.v.l.). Salmina hat den Film «Downhill Skiers» produziert. Keystone/ANDREAS BECKER

Deshalb setzte er auch alle Hebel in Bewegung, um die Dokumentation mit dem Skirennfahrer in Buochs zeigen zu können. Ab Mitte Oktober läuft sie nun mindestens sechs Mal im wieder installierten Kino – es sind die ersten Kinovorstellungen des Films in der Schweiz. In weiteren Kinos läuft der Film eine Woche später an.

Marco Odermatt in Buochs?

Kobi Barmettler selbst sah den Film bereits in voller Länge. Er war am Zurich Film Festival – und traf dort auch Marco Odermatt.

Legende: Marco Odermatt bei den Weltcup Finals in Sun Valley (USA) im März 2025 – er gilt aktuell als der beste Schweizer im Alpinen Skiweltcup. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Wird der Ski-Star dabei sein bei einer Kinovorstellung in seiner Heimat Buochs? Er habe es zumindest nicht verneint, berichtet Kobi Barmettler. Einen Platz habe es für ihn auf jeden Fall: «Für Marco immer. Und wenn ich einen Campingstuhl holen muss.»