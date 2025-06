90 Jahre Anonyme Alkoholiker

Die Anonymen Alkoholiker wurden 1935 in den USA von Bill Wilson und Dr. Bob Smith gegründet. In der Schweiz gibt es sie seit 1956, zuerst in der Westschweiz, später auch in der Deutschschweiz.

Die AA sind eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich aus freiwilligen Beiträgen ihrer Mitglieder finanziert. Die Selbsthilfegruppe bietet einen geschützten Raum für Menschen, die mit dem Trinken aufhören möchten.

Die Treffen folgen dem Zwölf-Schritte-Programm, das Selbsthilfe, Gemeinschaft und persönliche Verantwortung betont.

Gemäss Schätzungen gibt es weltweit etwa 125.000 Gruppen mit über zwei Millionen Mitgliedern.