Die «Krueger Brewing Company» besteht auch nach über 90 Jahren noch. Nach einem Unterburch wird sie heute wieder von der Kruger Familie geführt. Kerstin Kruger erinnert sich: Nach dem Tod von Gottfried Kruger wurde das Recht am Markennamen bis in die 1960er an «Falstaff Brewing Corporation» verkauft. Als der Aufwind der Marke nachliess, kam es zu einer Produktionspause von 20 Jahren. Danach schlossen sich Krugers aus ganz Amerika für ein Herzensprojekt zusammen. Sie wollten die Marke ihres Vorfahren wieder übernehmen. Heute wird die «Kruger Brewing Company» von entfernten Verwandten des Markteinführers der Bierdose und weiteren Namensträgern geführt. Die sogenannte «Microbrewery» in Florida feiert jedes Jahr am 24. Januar die Geburtsstunde «America’s first canned beer».