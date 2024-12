Die Zahl der begleiteten Suizide wird sich in der Schweiz künftig verdoppeln. Braucht es ein Gesetz und strengere Kontrollen?

Die Suizidhilfe-Kapsel Sarco der Organisation «The Last Resort» sorgt in der Schweiz für Diskussionen. Das Thema brennt. In Bundesbern werden strengere Kontrollen und Gesetze gefordert. Die Frage ist: War Sarco erst der Anfang?

«Begleitete Suizide werden sich verdoppeln»

Die Zahl der assistierten Suizide in der Schweiz nimmt bereits seit Jahren zu. Bis 2035 könnte sich die Zahl der assistierten Suizide in der Schweiz mehr als verdoppeln, schätzt Uwe Güth, Mitglied der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. Von heute rund 1600 Personen auf 3500 pro Jahr.

Das wären gemäss Schätzungen fünf Prozent aller Todesfälle, die dereinst mit assistiertem Suizid erfolgen. Ob damit auch neue Suizidhilfe-Organisationen und neue Technologien wie «The Last Resort» in unser Land kommen, weiss niemand.

EVP will Begrenzung auf schwerkranke, sterbende Menschen

In der Politik regt sich Unbehagen. SVP-Nationalrätin Nina Fehr-Düsel fordert ein Verbot der Sarco-Kapsel in der Schweiz. Der grünliberale Zürcher Nationalrat Patrick Hässig wünscht sich rechtliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, auf legale ethische und moralisch respektvolle Weise den Freitod zu wählen.

Was sagt der Bundesrat? Box aufklappen Box zuklappen Aus Sicht des Bundesrates reicht die aktuelle Regelung, die nur wenige Leitplanken aufstellt. Die direkte aktive Sterbehilfe – also dass etwa ein Arzt einem Patienten ein tödliches Mittel verabreicht – ist hierzulande verboten. Die Freitodbegleitung hingegen ist erlaubt, sofern sie nicht aus selbstsüchtigen Gründen erfolgt.

Der Berner EVP-Nationalrat Marco Jost will in der aktuellen Wintersession einen Vorstoss einreichen. Bis vor kurzem war Marco Jost noch gegen ein explizites Gesetz zur Suizidhilfe. Doch nun möchte er die Suizidhilfe auf schwer kranke, sterbende Menschen begrenzen. «Psychisch erkrankte, junge Personen beispielsweise sollen keine Suizidhilfe in Anspruch nehmen können,» sagt der Nationalrat. Es gelte, diese Personen vor sich selbst zu schützen – und ihnen beizustehen und zu helfen.

Exit stellt sich gegen ein Gesetz

«Wir fahren gut, wenn wir kein Gesetz haben», sagt Marion Schafroth, Präsidentin «Exit Deutsche Schweiz», zu SRF. Denn ein Gesetz würde regeln, wer unter welchen Umständen freiwillig aus dem Leben scheiden dürfe. In anderen Ländern gebe es Regelungen, dass beispielsweise nur Menschen mit tödlicher Krankheit und einer Lebenserwartung von einem halben Jahr assistierter Suizid machen könnten.

01:20:12 Video Archiv: Sarco – Sterbehilfe für alle? Aus Club vom 22.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

In der Schweiz seien es aber oft ältere Menschen am Ende ihres Lebens, die unter den gegebenen Umständen keinen Sinn mehr im Weiterleben sähen. Auch solche Menschen sollten assistierten Suizid begehen können, sagt Marion Schafroth.

Ihre Meinung ist gefragt!

Und was sagen Sie? Braucht es mehr Regeln und Gesetze? Braucht es mehr Kontrolle für Suizidhilfe-Organisationen? Oder ist die liberale Haltung der Schweiz richtig?

