Lassen Sie uns zuerst ein Bad in der Geschichte nehmen. Als ältestes öffentliches Hallenbad der Welt gilt das «St. George’s Bath» im englischen Liverpool. Es wurde 1842 eröffnet, um der Bevölkerung eine Bade- und Waschmöglichkeit zu bieten und die Hygiene in der Stadt zu verbessern. Aus ähnlichen Gründen wurden auch die ersten Hallenbäder in der Schweiz gebaut.

1. Erste Wasch- und Badeanstalt der Schweiz

Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte die Medizin den Zusammenhang zwischen Hygiene und Gesundheit. Gerade in Industriestädten mit hoher Zuwanderung war es deshalb wichtig, der Bevölkerung ausreichend Möglichkeiten zur Körperpflege zu bieten. So hat die Stadt Winterthur 1864 die erste Wasch- und Badeanstalt der Schweiz eröffnet.

1 / 2 Legende: So macht Hygiene Spass: Die Wasch- und Badeanstalt in Winterthur war die erste ihrer Art. Winterthurer Bibliotheken 2 / 2 Legende: In der Winterthurer Altstadt: Die Badeanlage befand sich in diesem Gebäude. Winterthurer Bibliotheken

Die sogenannte «Badewannenmoschee» umfasste Marmorwannenbäder, Duschen, ein türkisches Bad mit Dampf- und Abkühlraum sowie ein kleines Schwimmbad. Die Nutzung des Bads war nach Geschlechtern getrennt. Die «Badewannenmoschee» wurde 1915 geschlossen. Seither gilt das 1906 eröffnete Volksbad in St. Gallen als ältestes, noch existierendes Hallenbad der Schweiz.

1 / 2 Legende: Seit über hundert Jahren in Betrieb: Das Volksbad in St. Gallen … Gebr. Metz: Basel/Sozialarchiv 2 / 2 Legende: … sieht heute noch fast genau so aus wie zu den Anfangszeiten. Stadt St. Gallen

Es hat sich in den letzten über hundert Jahren nicht allzu gross verändert. Die Duschen wurden erneuert und die Vorhänge der Umkleidekabinen durch Holztüren ersetzt.

2. Tropischer Badespass in Deutschland

Weit über eine Million Menschen planschen jährlich im «Tropical Islands», einem Freizeitpark rund 60 Kilometer südlich von Berlin. Die Badelandschaft befindet sich in der grössten freitragenden Halle der Welt, die ursprünglich für den Bau von Transportluftschiffen konzipiert wurde.

1 / 2 Legende: Ferien-Feeling im Tropical Islands: In der riesigen Badehalle soll man sich wie in den Tropen fühlen. Keystone/PATRICK PLEUL 2 / 2 Legende: Fast wie am echten Strand: Die Anlage verfügt über einen Indoor-Regenwald. Keystone/Andreas Pein/laif

Nebst einem Indoor-Regenwald bietet der Park unter anderem einen 200 Meter langen Sandstrand, mehrere Pools und Über­nachtungs­gelegen­heiten – alles bei sommerlichen Temperaturen unter einer Kuppel.

3. Tauchparadies in Italien

Ein ganz spezielles Hallenbad befindet sich unweit von Venedig in Montegrotto Terme und heisst «Y-40 The Deep Joy». Mit über 42 Metern handelt es sich dabei um den tiefsten Indoor-Pool der Welt.

1 / 2 Legende: Abenteuer unter Wasser: In Montegrotto Terme kommen Tauchfans auf ihre Kosten. IMAGO/Avalon.red 2 / 2 Legende: Weltrekord bei den Indoor-Pools: An der tiefsten Stelle ist der Pool über 42 Meter tief. AFP/OLIVIER MORIN

Mit seinen Unterwassertunneln und Plattformen auf verschiedenen Tiefen bietet er beste Trainingsbedingungen für Taucherinnen und Taucher.

4. Futuristischer Indoor-Wasserpark in Peking

Die Schwimmwettkämpfe an den Olympischen Spielen 2008 in Peking bleiben wohl insbesondere Michael Phelps in bester Erinnerung. Der US-amerikanische Schwimmstar holte sich dort 8 seiner insgesamt 23 olympischen Goldmedaillen.

1 / 2 Legende: Konzipiert für die Olympischen Spiele 2008: Der «Happy Magic Water Cube» befindet sich unweit des Pekinger Nationalstadiums, dem sogenannten «Bird’s Nest». Keystone/Greg Baker 2 / 2 Legende: Beliebtes Ausflugsziel: Im Badepark planschen täglich tausende Besucherinnen und Besucher. IMAGO/Dreamstime

Heute erfreuen sich Gross und Klein über die Schwimmhalle, die zum «Happy Magic Water Cube» umfunktioniert wurde. Rutschen, Wellenbad, Bühne für Events: Der Park bietet Platz für tausende Menschen und gilt als beliebte Touristenattraktion.

5. Hotel-Pool mit Blick auf Hongkong

Das International Commerce Centre ist mit seinen 490 Metern das höchste Gebäude Hongkongs. Darin ist unter anderem das Hotel Ritz-Carlton beheimatet, das seinen Gästen selbstverständlich auch einen Spa-Bereich mit Hallenbad zur Verfügung stellt.

Legende: Gute Aussichten beim Baden: Das Ritz-Carlton befindet sich im International Commerce Centre in Hongkong. Keystone/Johannes Heuckeroth/pfnphoto.com

Ein Bereich, der «Zuflucht vor der hektischen Welt» biete, steht auf der Website des Hotels. Eines steht fest: Dem atemberaubenden Ausblick auf den Hongkonger Victoria Harbour steht aus dieser Höhe beim Baden in der Halle nichts im Weg.