Legende: Keystone/Alessandro della Bella

Das universitäre Tierspital Zürich öffnet am Samstag, 28. Juni 2025, seine Türen. Zwischen 9 und 16 Uhr bekommen Interessierte einen Einblick in die Arbeit an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich. In verschiedenen Science-to-Go-Vorträgen wird über den aktuellen Stand der Tiermedizin und ihrer Forschung informiert. Mehr Informationen finden sie hier.