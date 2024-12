Das gehört nicht in den Kühlschrank

Was nicht in den Kühlschrank will, wehrt sich entsprechend, verliert an Geschmack oder verdirbt umliegende Nahrungsmittel. Hier einige Beispiele, welche oft fälschlicherweise in Schweizer Kühlschränken landen:

Die Feuchtigkeit im Kühlschrank lässt Nahrungsmittel mit hohem Wassergehalt schneller verderben oder schimmeln als bei einer Lagerung an konstanter Zimmertemperatur.

Diese Lebensmittel vertragen sich nicht im Kühlschrank

Manche Nahrungsmittel schaden ihren Nachbarn im Kühlschrank und lassen sie rascher verderben. Schuld daran ist ein Gas namens Ethylen.

Schon kleine Mengen davon wirken wie ein Reifehormon und lassen somit das Obst und Gemüse schneller reifen und verderben. So sondern beispielsweise Äpfel oder Avocados sehr viel Ethylen ab, worauf besonders Broccoli, Blumenkohl oder Avocados empfindlich reagieren.

Diese Lebensmittel sondern Ethylen ab oder reagieren empfindlich darauf

SONDERT ETHYLEN AB REAGIERT EMPFINDLICH Äpfel Äpfel Aprikosen Blattgemüse Avocados Blumenkohl Bananen Broccoli Birnen Gurken Blaubeeren Honigmelonen Cantaloupe-Melonen Kartoffeln Feigen Kiwis Mangos Mangos Nektarinen Nektarinen Papayas Pepperoni Passionsfrüchte Pilze Pfirsiche Rosenkohl Tomaten Tomaten

Richtiges Einräumen hilft gegen Foodwaste

Viele Lebensmittel schaffen es zwar in den Kühlschrank – aber nicht auf unsere Teller. Ein gutes Kühlschrankmanagement beginnt schon beim Einkaufen. Der vorherige Blick in den Kühlschrank hilft – in jedes Regal und Fach. Einkaufszettel helfen gegen Impulskäufe und auch diese alte Weisheit gilt: nie hungrig einkaufen gehen.

Nach dem Einkauf ist nicht nur das Wo entscheidend, sondern auch das Wie. Neue Produkte stets hinter alte Produkte legen, damit nach einigen Wochen nicht plötzlich verdorbene Lebensmittel aus den Untiefen der Regale auftauchen.

Alltagsgegenstände im Kühlschrank: Was hilft und was ein Mythos ist

Er ist der Klassiker: der Nagellack im Kühlschrank. Dass er dort länger hält, ist ein Mythos , denn Nagellack wird in der Kälte zähflüssig. Sekundenkleber hingegen kann man getrost in der Kälte aufbewahren, dieser hält bei tiefen Temperaturen wesentlich länger. Und auch weitere Alltagsgegenstände können in den Kühlschrank:

Batterien : Besonders wiederaufladbare Batterien halten in der Kälte länger.

: Besonders wiederaufladbare Batterien halten in der Kälte länger. Strumpfhosen : Die Fasern ziehen sich bei der Kälte zusammen und reissen nicht mehr so leicht.

: Die Fasern ziehen sich bei der Kälte zusammen und reissen nicht mehr so leicht. Pflege-Cremes : Die kühle Aufbewahrung verlängert die Haltbarkeit von Kosmetikprodukten.

: Die kühle Aufbewahrung verlängert die Haltbarkeit von Kosmetikprodukten. Medikamente: Medikamente wie Insulin oder Augentropfen sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden. Jedoch nicht in der Tür, da sie dort grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Auf welche Temperatur sollte man den Kühlschrank einstellen?