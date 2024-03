Aktuell kann fast dabei zugeschaut werden, wie sich die Blätter unserer Bäume ihren Weg aus den Knospen suchen. Mit den frischen Grünnuancen bezirzen sie im Frühling unsere Augen.

Aber nicht nur das! Einige davon können wir auch in der Küche gebrauchen. Die zarten Birken- und Lindenblätter beispielsweise eignen sich hervorragend für einen Frühlingssalat. Die Lindenblätter können zusätzlich mit einem leckeren, nussigen Geschmack aufwarten.

Legende: Ahornblätter Ob Spitz-, Feld- oder Bergahorn – die Blätter aller drei Ahornarten sind essbar und für Eingewickeltes verwendbar. SRF 1 / Olivia Gähwiler

Daneben können wir uns auf die ersten Blätter von Buche, Ahorn oder auch auf diejenigen des Haselstrauchs freuen – denn diese eignen sich dank der Grösse perfekt für Rezepte, bei denen etwas eingerollt werden muss.

Baumblätter pflücken: Ist das nicht gefährlich? Box aufklappen Box zuklappen Es gelten dieselben Regeln wie beim Pilze- oder Wildkräuter sammeln: Es wird nur gepflückt, was man kennt, wie viel benötigt wird und wo gepflückt werden darf. Heisst für Neulinge: Am besten im eigenen Garten oder Balkon beginnen oder bei Nachbarn oder Freundinnen in deren Gärten pflücken, wo man weiss, was angepflanzt wurde. Handbücher mit den häufigsten Schweizer Baumarten oder Apps sind auch hilfreich. Finger weg von Tannenarten, falls man zu wenig Kenntnis hat. Für das nicht geschulte Auge kann die sehr giftige Eibe eine verwechselbare Pflanze sein.

Speisen einwickeln mit Baumblättern

Wie wäre es beispielsweise mit «Dolmades», einem Reisgericht, welches primär in Weinblättern angerichtet wird? Die Weinblätter können super einfach ersetzt werden mit den ersten Buchen- oder Ahornblättern des Jahres. Geht aber auch wunderbar mit dem aktuell gut verfügbaren Zuckerhut. Statt gerollt, hier in der Version von Päckli – fixiert mit Zahnstochern.

Legende: Dolmades Sie können statt klassisch mit Weinblättern, auch mit Zuckerhut oder Baumblättern gekocht werden. SRF 1 / Olivia Gähwiler

Ein fast identisches Gericht findet man in vielen arabischen Ländern. Es wird «Warak Ainab mehschij» genannt. Die Füllung besteht ebenfalls aus Reis, aber auch aus Kichererbsen, Minzenblättern und Lauch. Gerollt wird traditionell mit eingelegten Weinblättern. Warum nicht einmal Baumblätter austesten?

Am besten zum Einrollen eignen sich Hasel- und Buchenblätter, vor allem die ganz jungen, hellgrünen. Wenn die Blätter schon ein paar Wochen alt sind, werden sie schnell zäh, dann am besten kurz blanchieren, so werden sie wieder schön weich. Die Blätter können sogar bis zu einem halben Jahr haltbar gemacht werden, in dem sie in einer Salzlake gelegt werden.

Legende: Haselnussblätter SRF 1 / Olivia Gähwiler

Falls gerade keine Möglichkeit besteht, im eigenen Garten Baumblätter zu pflücken – weil kein Garten oder noch zu früh – kann gut auch mal ein Salat oder ein Chicorée-Blatt gebraucht werden. Zum Beispiel beim koreanischen Gericht «Bulgogi». Das «Einwickel»-Gericht kann analog zu Fajitas sogar erst am Esstisch zusammengestellt werden.

Es ist ein sehr schmackhaftes Gericht mit Rindfleisch-Geschnetzeltem, mariniert mit einer Birne-Lauch-Ingwer-Sauce, die mit Reiswein, Zucker und Sojasauce angereichert ist. Dazu kommt noch ein Topping aus koreanischer Chilipaste, Honig, Sesamöl, Knoblauch und Schalotte.