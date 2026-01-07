Rezept Buchweizen-Risotto

Rezept für Buchweizen-Risotto
Zutaten (für 4 Personen)
- 3 EL Olivenöl
- 1 mittelgrosse Zwiebel, gehackt
- 1 Knoblauchzehe, fein geschnitten
- 200 g Buchweizen-Körner
- 5 dl Prosecco oder Weisswein
- 4 dl Gemüsebouillon
- 1 dl Milch
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Das Olivenöl in einer hohen Pfanne warm werden lassen. Gehackte Zwiebel und Knoblauchzehe darin kurz andünsten. Dann den Buchweizen beigeben und im Öl dünsten, bis er durchsichtig wird.
- Ablöschen mit einem Viertel des Prosecco. Sobald die Flüssigkeit aufgesogen ist, mit einem Viertel der Bouillon ablöschen. Diesen Vorgang abwechselnd mit Prosecco und Bouillon wiederholen, bis die ganze Flüssigkeit aufgebraucht ist.
- Am Schluss die Milch unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Rezept ist vom Restaurant Kantonsschild, Galmiz.