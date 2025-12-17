Eintopf mit Erdnuss-Sauce und Ingwer
Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 60 Minuten
Zutaten:
- 400 g Tofu oder Pouletbrust
- 6 EL Erdnussöl
- 1 grosse Zwiebel, gehackt
- 1 EL Tomatenpuree
- 1 Knoblauchzehe, gehackt
- 2 TL geriebenen Ingwer
- 200 g gehackte Pelati
- Chiliflocken (nach Belieben)
- 2 Lorbeerblätter
- 1 Zweig getrockneter Thymian
- 4 dl Bouillon (Gemüse- oder Fleischbouillon)
- Salz
- Pfeffer
- 400 g Gemüse, in Würfel geschnitten (z.B. Karotten, Süsskartoffel, Blumenkohl)
- 4 EL Erdnussbutter (oder fein geriebene Erdnüsse)
Zubereitung:
- Den Tofu und das Fleisch in Würfel schneiden. Leicht salzen. Mit 3 EL Erdnussöl anbraten. Warm stellen.
- Die Zwiebel in die gleiche Pfanne geben und andünsten.
- Das Tomatenpüree, den Knoblauch und den Ingwer dazugeben und kurz mitdünsten.
- Dann die Pelati und die Chiliflocken dazugeben, zusammen mit Lorbeer und Thymian.
- Mit Bouillon ablöschen und ca. 15 Minuten köcheln.
- Die Sauce mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
- Nun das Gemüse in die Sauce geben und so lange kochen, bis es noch knackig ist (je nachdem einzelne Gemüsearten, die länger brauchen zum kochen, etwas früher dazugeben).
- Wenn das Gemüse knapp gar ist, den Tofu/das Fleisch und die Erdnussbutter dazugeben und 5 Minuten simmern. Abschmecken und servieren.
Dazu passt:
Reis, in Nigeria wird dazu Fufu serviert.