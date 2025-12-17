Inhalt

Rezept - Eintopf mit Erdnuss-Sauce und Ingwer (Groundnut-Stew aus Nigeria) Herzhafter Eintopf mit afrikanischem Flair – pikant, cremig und perfekt für gemütliche Wintertage. Autor: Esther Kern

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Eintopf mit Erdnuss-Sauce und Ingwer Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 60 Minuten Zutaten: 400 g Tofu oder Pouletbrust

6 EL Erdnussöl

1 grosse Zwiebel, gehackt

1 EL Tomatenpuree

1 Knoblauchzehe, gehackt

2 TL geriebenen Ingwer

200 g gehackte Pelati

Chiliflocken (nach Belieben)

2 Lorbeerblätter

1 Zweig getrockneter Thymian

4 dl Bouillon (Gemüse- oder Fleischbouillon)

Salz

Pfeffer

400 g Gemüse, in Würfel geschnitten (z.B. Karotten, Süsskartoffel, Blumenkohl)

4 EL Erdnussbutter (oder fein geriebene Erdnüsse) Zubereitung: Den Tofu und das Fleisch in Würfel schneiden. Leicht salzen. Mit 3 EL Erdnussöl anbraten. Warm stellen. Die Zwiebel in die gleiche Pfanne geben und andünsten. Das Tomatenpüree, den Knoblauch und den Ingwer dazugeben und kurz mitdünsten. Dann die Pelati und die Chiliflocken dazugeben, zusammen mit Lorbeer und Thymian. Mit Bouillon ablöschen und ca. 15 Minuten köcheln. Die Sauce mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Nun das Gemüse in die Sauce geben und so lange kochen, bis es noch knackig ist (je nachdem einzelne Gemüsearten, die länger brauchen zum kochen, etwas früher dazugeben). Wenn das Gemüse knapp gar ist, den Tofu/das Fleisch und die Erdnussbutter dazugeben und 5 Minuten simmern. Abschmecken und servieren. Dazu passt: Reis, in Nigeria wird dazu Fufu serviert. Eintopf mit Erdnuss-Sauce und Ingwer Rezept zum Herunterladen Eintopf mit Erdnuss-Sauce und Ingwer

SRF 1, «À Point», 15.12.25. 15.15 Uhr