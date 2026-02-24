Rezept für Selleriesuppe mit Apfel und Petersilienöl
für 4 Personen, Zubereitungszeit 30 Minuten
Zutaten
- 1 Zwiebel, gehackt
- 2 EL Olivenöl
- 400 g Sellerie, geschält und in Stücke geschnitten
- 1 Apfel, entkernt und in Stücke geschnitten
- 1 dl Cidre/Apfelwein (optional)
- 6 dl Gemüsebouillon
- Salz
- Pfeffer
- Muskatnuss
- 0,5 dl Rahm (optional)
- einige Baumnusskerne, im Ofen geröstet und gehackt
Zutaten Petersilienöl
- einige Zweige glatte Petersilie
- 0,5 dl Olivenöl
Zubereitung
- Die Zwiebel in etwas Olivenöl andünsten. Sellerie und Apfel beigeben und kurz mitdünsten.
- Mit Cidre ablöschen und etwas einkochen lassen.
- Anschliessend die Gemüsebouillon sowie etwas Salz und Pfeffer beigeben und köcheln lassen, bis der Sellerie weich ist.
- Kurz vor Schluss etwas Muskatnuss dazureiben. Nach Belieben Rahm beigeben. Danach alles fein pürieren.
- Während die Suppe kocht, Petersilie und Olivenöl fein mixen, bis ein grünes Öl entsteht.
- Zum Anrichten die Suppe in Schüsseln verteilen, mit Petersilienöl beträufeln und mit Baumnusskernen bestreuen.