 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Selleriesuppe mit Apfel und Petersilienöl

Für kältere Tage im Übergang zum Frühling – mit dieser Suppe können Sie punkten.

24.02.2026, 15:13

Teilen

Rezept für Selleriesuppe mit Apfel und Petersilienöl

für 4 Personen, Zubereitungszeit 30 Minuten

Zutaten

  • 1 Zwiebel, gehackt 
  • 2 EL Olivenöl 
  • 400 g Sellerie, geschält und in Stücke geschnitten 
  • 1 Apfel, entkernt und in Stücke geschnitten 
  • 1 dl Cidre/Apfelwein (optional) 
  • 6 dl Gemüsebouillon 
  • Salz 
  • Pfeffer 
  • Muskatnuss 
  • 0,5 dl Rahm (optional)
  • einige Baumnusskerne, im Ofen geröstet und gehackt

Zutaten Petersilienöl

  • einige Zweige glatte Petersilie 
  • 0,5 dl Olivenöl 

Zubereitung

  1. Die Zwiebel in etwas Olivenöl andünsten. Sellerie und Apfel beigeben und kurz mitdünsten.
  2. Mit Cidre ablöschen und etwas einkochen lassen.
  3. Anschliessend die Gemüsebouillon sowie etwas Salz und Pfeffer beigeben und köcheln lassen, bis der Sellerie weich ist.
  4. Kurz vor Schluss etwas Muskatnuss dazureiben. Nach Belieben Rahm beigeben. Danach alles fein pürieren.
  5. Während die Suppe kocht, Petersilie und Olivenöl fein mixen, bis ein grünes Öl entsteht.
  6. Zum Anrichten die Suppe in Schüsseln verteilen, mit Petersilienöl beträufeln und mit Baumnusskernen bestreuen.

 

Rezept als PDF herunterladen

Selleriesuppe mit Apfel und Petersilienöl

Radio SRF 1, 25.02.2026, 16:15 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)