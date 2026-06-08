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Rezept Gurkenschalen-Limonade mit Ingwer

Ein erfrischendes Getränk, das je nach Geschmack mehr oder weniger gesüsst werden kann. Geschmack und Farbe kommen von den Gurkenschalen.

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08.06.2026, 14:12

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Gurkenschalen-Limonade mit Ingwer

Zutaten für ca. 1 Liter / Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zutaten

  • 100 g Gurkenschalen ca. von 2 grossen Gurken – oder so viel wie vorhanden)
  • 1 unbehandelte Zitrone, Saft und Abrieb
  • 20 g frischer Ingwer, in Scheiben geschnitten
  • 1-2 EL Zucker oder Birnendicksaft (nach Belieben mehr)
  • 1 l Wasser
  • einige Scheiben Chili (nach Belieben)
  • Eis und Mineralwasser zum Servieren

Zubereitung

  1. Die Gurkenschalen mit Zitronensaft und -abrieb, Ingwer, Zucker oder Birnendicksaft und dem Wasser fein pürieren.
  2. Die Chilischeiben dazugeben und die Flüssigkeit ziehen lassen (Achtung: Chili nicht mitpürieren, das verfärbt die Limonade).
  3. Die Flüssigkeit durch ein Sieb abseihen. Mit dem Passierrückstand können z.B. Cracker gebacken werden (dafür die Chilischeiben vorher aus dem Passierrückstand entfernen).
  4. Die Limonade gut kühlen.
  5. Zum Servieren mit Eis und Mineralwasser auffüllen.
Gurkenschalen-Limonade mit Ingwer

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Radio SRF 1, 11.06.2026, 09:15 Uhr

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