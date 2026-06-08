Rezept Gurkenschalen-Limonade mit Ingwer

Gurkenschalen-Limonade mit Ingwer
Zutaten für ca. 1 Liter / Zubereitungszeit: 15 Minuten
Zutaten
- 100 g Gurkenschalen ca. von 2 grossen Gurken – oder so viel wie vorhanden)
- 1 unbehandelte Zitrone, Saft und Abrieb
- 20 g frischer Ingwer, in Scheiben geschnitten
- 1-2 EL Zucker oder Birnendicksaft (nach Belieben mehr)
- 1 l Wasser
- einige Scheiben Chili (nach Belieben)
- Eis und Mineralwasser zum Servieren
Zubereitung
- Die Gurkenschalen mit Zitronensaft und -abrieb, Ingwer, Zucker oder Birnendicksaft und dem Wasser fein pürieren.
- Die Chilischeiben dazugeben und die Flüssigkeit ziehen lassen (Achtung: Chili nicht mitpürieren, das verfärbt die Limonade).
- Die Flüssigkeit durch ein Sieb abseihen. Mit dem Passierrückstand können z.B. Cracker gebacken werden (dafür die Chilischeiben vorher aus dem Passierrückstand entfernen).
- Die Limonade gut kühlen.
- Zum Servieren mit Eis und Mineralwasser auffüllen.