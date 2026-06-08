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Rezept Smashed Gurkensalat mit Sesam

Für den Salat werden ganze Gurken mit dem Wallholz zerquetscht, bevor sie mit einer feinen Sesamsauce angerührt werden. Nach Belieben kann man eine ganz einfache, klare Sauce machen – oder eine mit Tahini, die etwas cremiger wird.

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08.06.2026, 10:51

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Smashed Gurkensalat mit Sesam

Zutaten (für 4 Personen) / Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zutaten

  • 2 Salatgurken
  • 2 EL weisser Sesam, geröstet

 Sauce 1 (klassisch)

  • 2 EL Reisessig
  • 1 EL Sesamöl (aus geröstetem Sesam)
  • 1 EL neutrales Öl
  • 10 g Ingwer, gerieben
  • 1 Knoblauchzehe, fein gehackt oder gerieben
  • Salz
  • wenig Palmzucker oder Puderzucker (nach Belieben)

Sauce 2 (mit Tahini)

  •  2 EL Tahini (Sesammus)
  • 2 EL Reisessig
  • 2 EL neutrales Öl
  • 10 g Ingwer, gerieben
  • 1 Knoblauchzehe, fein gehackt oder gerieben
  • 2 TL helles Miso
  • Salz
  • etwas Wasser (nach Bedarf, zum Verdünnen)

Zubereitung

  1. Die Gurken auf ein Schneidebrett legen. Mit dem Wallholz kräftig darauf schlagen, bis sie Risse bekommen und leicht zerquetscht sind. Die Gurken mit dem Messer in mundgerechte Stücke schneiden.
  2. Für die Sauce alle Zutaten gut verrühren.
  3. Die Tahini-Sauce nach Belieben mit etwas Wasser verdünnen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
  4. Die Gurkenstücke mit der gewählten Sauce mischen. In eine Schale geben und mit dem gerösteten Sesam bestreuen.
Smashed Gurkensalat mit Sesam

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Radio SRF 1, 09.06.2026, 11:40 Uhr

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